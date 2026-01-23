Expreso
Referencia. Tres conductores de transporte pesado fueron aprehendidos tras presentar salvoconductos falsos en un operativo de tránsito.ARCHIVO

Conductores de transporte pesado detenidos en Quito por usar salvoconductos falsos

En operativo de tránsito en Quito se detectó salvoconductos falsificados y la aprehensión de tres conductores.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que, durante un operativo de control al transporte pesado realizado este viernes 23 de enero de 2026, se detectaron tres salvoconductos falsificados en importantes arterias de la capital.

El control se llevó a cabo en la avenida Simón Bolívar y De los Nogales, como parte de las acciones para garantizar el cumplimiento de la Resolución 023-2025, normativa que regula la circulación del transporte de carga pesada en la ciudad.

Conductores aprehendidos y puestos a órdenes de la Fiscalía

Según el comunicado oficial, los Agentes Civiles de Tránsito (ACT) verificaron que los documentos presentados por los conductores tenían irregularidades y no constaban en la base de datos institucional. Ante esta situación, se solicitó el apoyo de la Policía Nacional para ejecutar el procedimiento correspondiente.

Como resultado, los tres conductores fueron aprehendidos y trasladados a la Fiscalía General del Estado (FGE). De manera paralela, la AMT presentó la denuncia formal por el presunto delito de falsificación y uso de documento falso, tipificado en el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

AMT rechaza actos de corrupción y refuerza controles

La Agencia Metropolitana de Tránsito reiteró su rechazo categórico a cualquier acto de corrupción y exhortó a los conductores de transporte pesado a respetar la normativa vigente.

La Resolución 023-2025 tiene como objetivo controlar la circulación vehicular y reducir los siniestros de tránsito en vías estratégicas como la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva, corredores de alto flujo vehicular en Quito.

Finalmente, la AMT señaló que continuará ejecutando operativos permanentes para fortalecer la seguridad vial y garantizar el orden en la movilidad de la ciudad.

