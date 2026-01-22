Solicitan a la Contraloría examinar contrataciones suscritas por la Epmmop en Quito

El concejal Andrés Campaña cuestiona la supuesta devolución incompleta de fondos que el municipio entregó a la Unops

La transferencia de la Epmmop a Unops se realizó por dos obras viales en el norte de Quito, pero no se ejecutaron.

El concejal de Quito, Andrés Campaña, envió una solicitud al contralor General del Estado, Mauricio Torres, para que realice un examen especial a la transferencia de 33 millones de dólares que habría efectuado la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

El desembolso se efectuó a cambio de que la organización internacional brinde asistencia técnica y apoyo para la construcción del paso deprimido entre las avenidas Mariscal Sucre y Rumihurco y en la intervención en un tramo de la carretera Panamericana, ambas iniciativas viales planificadas en el norte de la urbe.

Según informó el edil este 22 de enero de 2026, la entidad municipal firmó un memorando el 29 de noviembre de 2024 en el que acordaba el pago para las dos soluciones viales. Dos semanas después, el 13 de diciembre del mismo año, “realizó una transferencia de recursos” con la millonaria suma de dinero.

Desconfianza por devolución de fondos

Sin embargo, “en abril de 2025, la Epmmop decide declarar suspendido este convenio y en agosto, Unops devuelve 30,3 millones de dólares. Recibimos la información, pero la pregunta que tenemos al alcalde es: ¿Dónde están los 2,7 millones de dólares que todavía no devuelve al Municipio de Quito y qué pasó con las obras?”, cuestionó Campaña en la última sesión del Concejo.

Ante esas dudas, el funcionario solicitó un análisis de Contraloría. También buscaba que el gerente de Epmmop, Jorge Campoverde, comparezca ante el Concejo, pero esa moción no fue aceptad el martes pasado.

Otro acuerdo cuestionado

El examen requerido al convenio con la Unops se suma a otra revisión que fue solicitada el año pasado por el contrato de la compra de 60 nuevos troles eléctricos. En ese caso, ya Contralora determinó responsabilidades y se ha señalado que el Cabildo emplea a la Unops como mecanismo para evitar acudir al Servicio de Compras Públicas (Sercop).

