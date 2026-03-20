Café ecuatoriano 2026: beneficios del acuerdo comercial con Estados Unidos

Ecuador apuesta por el mercado estadounidense con arancel 0% para productos clave, en medio de un escenario competitivo

Ecuador busca fortalecer su presencia en el mercado estadounidense con la firma del Acuerdo Comercial Recíproco (ART) con Estados Unidos, suscrito el pasado 13 de marzo. Este pacto representa una oportunidad clave para productos emblemáticos como el banano, cacao, café y flores, que podrían ampliar su participación en uno de los mercados más grandes del mundo.

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El acuerdo, según el Gobierno Nacional, permitirá eliminar la sobretasa arancelaria del 10 % que actualmente afecta al 53 % de las exportaciones ecuatorianas no petroleras hacia Estados Unidos, equivalentes a aproximadamente 2.786 millones de dólares. Esta medida se aplicaría desde agosto de 2026 o una vez que el tratado entre en vigor.

Productos ecuatorianos con arancel 0% en EE. UU.

De acuerdo con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, una amplia gama de productos agrícolas ingresará al mercado estadounidense en condiciones más competitivas, con arancel cero. Entre ellos destacan:

Banano y plátano (fresco y seco)

Piña, mango, papaya, guayaba y tamarindo

Pitahaya, uvilla y jengibre

Cacao en todas sus formas (grano, pasta, manteca y polvo)

Café (tostado y sin tostar)

Flores y productos florícolas

Palmito

Este acceso preferencial consolida la posición de los productos estrella del Ecuador, reduciendo costos de exportación y mejorando su competitividad frente a otros países proveedores.

Impacto del acuerdo en el comercio bilateral

El ART también corrige distorsiones generadas en años recientes. En agosto de 2025, una orden ejecutiva en Estados Unidos elevó la sobretasa arancelaria del 10 % al 15 %, afectando a exportadores ecuatorianos. Sin embargo, en febrero de 2026, un fallo judicial dejó sin efecto esa medida, devolviendo el arancel al 10 %.

Con la firma del nuevo acuerdo, Ecuador logra eliminar completamente este recargo adicional, lo que representa una ventaja directa para sectores clave como el cafetalero y cacaotero, así como para la industria florícola y frutícola.

¿Ventaja real o relativa? La mirada de expertos

Para el analista económico Alberto Acosta, el impacto del acuerdo debe analizarse con cautela, ya que la verdadera ventaja dependerá del tratamiento que Estados Unidos otorgue a otros países competidores.

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“Depende de qué tratamiento le dan a los países competidores. Si les dan un tratamiento peor que el Ecuador, entonces hay una ventaja relativa, porque ya no se paga la sobretasa para ciertos productos”, explica.

Sin embargo, advierte que si otros países firman acuerdos similares o reciben beneficios equivalentes, la ventaja ecuatoriana podría diluirse. “Si el resto de competidores obtiene el mismo tratamiento sin sobretasa, entonces no hay realmente una ventaja competitiva para Ecuador”, sostiene.

En ese contexto, productos como el café ecuatoriano —incluido en el acuerdo— se beneficiarán de la eliminación de la sobretasa, lo que reduce costos de exportación. No obstante, el experto insiste en que el verdadero impacto dependerá del entorno competitivo global.

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“El beneficio es claro: el 53 % de las exportaciones no tendrá que pagar la sobretasa. Pero si todos los países tienen ese mismo beneficio, Ecuador no necesariamente estará en una mejor posición frente al resto”, puntualiza.

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