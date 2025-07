Avanza el intercambiador en la Mariana de Jesús pese a reclamos ciudadanos

Este lunes 28 de julio de 2025, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anunció el inicio de la segunda fase de la construcción del intercambiador vial en la avenida Mariana de Jesús. La información fue difundida durante su espacio Frecuencia Quiteña, donde aseguró que el proyecto avanza conforme al cronograma y reafirmó su compromiso con los habitantes de los sectores aledaños.

Así avanza la implementación del intercambiador

“En Quito estamos generando más empleo. Solo con esta obra estamos movilizando a cerca de 200 trabajadores”, destacó Muñoz. La intervención, que se extenderá hasta noviembre, forma parte del plan integral de movilidad que impulsa la actual administración y cuyo objetivo es descongestionar uno de los puntos neurálgicos del tráfico capitalino.

Muñoz enfatizó que los compromisos asumidos con la ciudadanía se están cumpliendo, aunque reconoció que hay procesos técnicos y administrativos que toman tiempo. “Estos compromisos pasan por un proceso, como un trazado vial, que implica estudios, contrataciones… y estamos sobre ello. Pero también pedimos que nos dejen trabajar, más allá de las críticas”, señaló.

Por su parte, Claudia Otero, gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), detalló que esta segunda fase es la más compleja de toda la obra. “Tenemos que hacer grandes excavaciones. Por eso, en superficie se implementarán cambios viales, pero el tránsito de norte a sur y viceversa no será suspendido completamente. Se habilitará un contraflujo para minimizar el impacto en la movilidad”, explicó.

La funcionaria añadió que se trabajará, en la medida de lo posible, 24 horas al día, los siete días de la semana, para cumplir con el cronograma previsto y entregar el intercambiador a inicios de diciembre.

Malestar en los barrios

Pese a los avances y a las declaraciones oficiales, la obra sigue generando malestar entre los habitantes de al menos siete barrios cercanos al frente de trabajo. El pasado viernes 25 de julio, vecinos agrupados en el colectivo Barrios Unidos por el Buen Vivir realizaron un nuevo plantón pacífico, en el que exigieron a las autoridades municipales que respeten los acuerdos previamente alcanzados.

Humberto Lema, vocero del colectivo, denunció que no se están cumpliendo varios compromisos fundamentales. Uno de los puntos más sensibles es la construcción de una rampa que, inicialmente, iba a ser permanente, pero que ahora se ejecuta como una solución temporal. “Nos dijeron que sería definitiva, y ahora nos salen con que es provisional. Esto afecta la planificación de todo el sector”, reclamó.

Otra preocupación es la posible suspensión de la única línea de transporte público que conecta el sector con el norte de Quito. Según Lema, no se ha informado con claridad cómo se garantizará la movilidad durante los trabajos. “Hay una falta total de transparencia. No sabemos cómo avanza la obra, no hay información clara, ni participación de los vecinos”, señaló.

Ante estas preocupaciones, los moradores han solicitado la instalación de mesas de trabajo permanentes con las autoridades. Además, anunciaron que preparan nuevas acciones de protesta para los próximos días, en busca de ser escuchados.

