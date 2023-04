“No estamos seguros en ningún lado, a ninguna hora. Ahora cualquier delincuente se blinda y genera pánico utilizando como escudo el nombre de una banda delictiva pesada”, menciona Santiago Anasi cuando se refiere al contenido del video que rueda en redes sociales, donde un hombre dice ser líder de Los Lobos para amedrentar a unos Agentes Metropolitanos de Control (AMC) que realizaban rondas en la estación El Recreo, en el sur de la urbe.

Este contenido se filmó el pasado viernes 14 de abril, cuando agentes de la Policía Nacional llevaban adelante un operativo de rutina de control de armas blancas y sustancias sujetas a fiscalización para garantizar la seguridad de los pasajeros.

Fue entonces que los uniformados se percataron de la actitud sospechosa de un hombre que se movilizaba con una mujer, presumiblemente su esposa y dos menores de edad.

“Se le pidió preste facilidades para realizar el registro y se negó. Entonces empezó a emitir frases para amedrentar al personal metropolitano”, indicó Ramiro Aldás, director del Cuerpo de Agentes de Control.

En las imágenes vertidas, el hombre se opone a ser revisado y alega que es “un líder de la banda de Los Lobos. Cuidado lo llamo a mi comandante y te hago meter bala. Nosotros somos pandilleros. Nosotros somos Los Lobos”, repite en varias ocasiones, mientras camina hacia la salida de la parada.

El sospechoso no fue aprehendido en el sitio para ser puesto a órdenes de las autoridades, al parecer por una falla de los agentes, según expresó Aldás.

“Debo reconocer que fue una falla haber permitido que se marche, pero eso se corregirá. Asimismo ya se colocó la denuncia por intimidación en Fiscalía”, aclaró el uniformado municipal.

La respuesta ciudadana ante este hecho se unificó en “zozobra, repudio, rechazo y temor”, principalmente porque los consultados alegan que no existen garantías para desplazarse en la ciudad, a cualquier hora y con la certeza de que no les pasará algo que lamentar.

Anita Jumbo, por ejemplo, calificó de “segunda pandemia”, a la ola de inseguridad que enfrenta Quito.

“Ahora nos encerramos no por el COVID sino por la delincuencia. Huimos temprano a nuestras casas y ya no se puede ni siquiera salir a comer en paz porque ya algo sucede. El gobierno local, nacional necesita poner mano dura a estos delincuentes. Era necesario que se los detenga para conocer los antecedentes, pero no se culpa a los agentes porque no tienen armas para defenderse”.

Desde el Concejo Metropolitano de Quito también hubo reacciones. Analía Ledesma, concejala reelecta, calificó de “inaudito que la delincuencia se imponga al Estado” y cuestionó las garantías que tienen los funcionarios para cumplir con su trabajo.

También expuso que quizás es momento de abordar el tema de autonomía real para gestionar la seguridad sin disponer del Gobierno central.

Desde la Secretaría de Seguridad del Cabildo, Daniela Valarezo manifestó que están a la espera de que el Ministerio del Interior les permita a los agentes metropolitanos portar armas, más allá del gas pimienta y tolete que son no letales, bajo el amparo del decreto de porte de armas emitido por el Ejecutivo. Se espera que la próxima administración analice un proyecto relacionado con esta medida.