En Ponceano, ubicado al norte de Quito, hay temor. Los robos, secuestros y la presencia de vacunadores tienen a los habitantes llenos de preocupación.

En las últimas semanas, varios locales comerciales han sido visitados por un grupo de sospechosos. “Es un secreto a voces que han venido a pedir vacunas, pero nadie quiere hablar”, dice un morador.

En las últimas semanas ese grupo de vacunadores ha visitado al menos tres locales comerciales. En uno de ellos fueron directos y “pidieron una colaboración para dar seguridad al barrio y evitar que supuestos grupos delictivos ingresen allí”, cuenta uno de los testigos.

En el segundo local consultado sobre la situación que atraviesan, los dueños no quisieron hablar. “No contestamos llamadas por temor. Pero sí han venido esos señores”, alcanza a decir.

Un tercer negocio recibió la visita de tres de los sospechosos. Usaban gorras, ropa deportiva y uno de ellos tenía un tatuaje en el brazo derecho. Se movilizan en un vehículo blanco sin placa. “También los vacunadores pidieron a una tienda y otro local en la Diego Vásquez de Cepeda”, dice un morador.

Pero la reacción es la misma: miedo. Los testigos directos no quieren contar lo ocurrido. Los vecinos dicen que no son los únicos casos. Un morador fue víctima de un violento robo. Cuenta que dos motos lo arrinconaron. “Se baja uno de los tipos y me dice dame lo que tengas. No tengo nada le dije”.

El delincuente le golpeó con el revólver en la cabeza y la víctima tuvo que ser atendida en una casa de salud. Le tuvieron que coser la cabeza. Recibió siete puntos de sutura. Para los moradores, parte de los problemas de seguridad se deben a la falta de reacción de la Unidad de Policía Comunitaria.

“Cada vez que pedimos que vengan a patrullar dicen que están en procedimiento, que no pueden, que llamemos al 911”, dice un vecino. El jueves un morador pidió la presencia del patrullero porque vio una camioneta sospechosa, pero los policías no podían.

El viernes ocurrió otro robo en la av. Real Audiencia. Dos hombres con pistolas y gorras negras robaron a dos jóvenes se encontraban en las afueras de un conjunto habitacional. En enero, Ponceano experimentó una ola de robos. El 27 de ese mes, los comensales de un local de comida mexicana fueron asaltados por un grupo de motociclistas.

Eran dos ecuatorianos y un venezolano, quienes portaban revólveres. Según los testigos, obligaron a la gente a entregar sus teléfonos y las contraseñas. “Fueron como ocho teléfonos que se llevaron. A mí me apuntaron con el revólver en el estómago”, contó una víctima.

Con esta información accedieron a los bancos y se robaron parte de los ahorros. A las 20:34, un grupo de jóvenes que caminaba por el parque de la calle Manuela Quiroga fue asaltado por los mismos motociclistas. Se les llevaron los celulares.

A estas modalidades se suma la presencia de gente sospechosa que se hace pasar por funcionarios de las empresas de agua o de alguna encuestadora. Dicen que quieren datos de la gente, pero se los ha visto tomando fotografías de las casas.

“Es más con las personas de la tercera edad. A veces son confiados y les abren la puerta”, cuenta Gabriela Montoya, residente de Ponceano Alto.

Pese a las escenas que llenan de temor, la Policía presenta unas cifras alentadoras para Quito. De hecho, con respecto al 2022, la capital presenta una reducción de los robos del 16 %. Sin embargo, el problema de las cifras es el subregistro. “La gente no confía en la justicia, entonces no denuncia”, dice Marjorie Zambrano, experta en seguridad ciudadana.

Para ella, la modalidad de robos como vacunas o mediante motociclistas acrecientan la sensación de inseguridad. A esto se suma que los videos son divulgados en redes sociales. “Hay miedo, que es comprensible, pero también hay que ver que Quito es una ciudad relativamente tranquila. No se acerca a lo que pasa en Guayaquil”.

Por eso su criterio es que las autoridades no deben descuidar los planes de seguridad barrial y de organización comunitaria.

Los ladrones prefieren la noche

A las 18:00 comienza un pico de robos y actos delictivos en la capital que termina a las 21:00. Según la información de la Policía, en esta franja horaria es cuando más delitos se cometen.

De los 3.400 robos que se han reportado hasta el 7 de abril, la mayoría de las víctimas, 2.200, son hombres y por su edad, la mayoría son adolescentes y jóvenes de hasta 21 años. El tipo de robo que más se comete en las calles es el de celulares y el segundo es de vehículos.