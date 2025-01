Quito: Las ansiadas mejoras al Corredor Central Norte no llegan

Tras treinta años de servicio, la flota del Trolebús será reemplazada por sesenta articulados eléctricos que empezarán a circular en abril. Con más de tres millones de dólares se rehabilitó en carril exclusivo de la Ecovía; Quince líneas de buses del Corredor Sur Occidental fueron reestructuradas para optimizar la conexión con los sistemas de transporte vigentes; el Metro de Quito se extenderá hasta La Ofelia. Leer las noticias que han marcado la movilidad en la capital desde fines de 2024 da esperanza a los usuarios de que la integración del transporte en la capital avanza.

RELACIONADAS Deuda impaga frena a la bicicleta pública en Quito

Sin embargo, en medio de estas positivas noticias, hay un gran ausente: el Corredor Central Norte.

El primer trole 100 % eléctrico llegó a Quito Leer más

El sistema de transporte, concesionado y de operación privada, moviliza a diario a 125,000 usuarios entre las estaciones La Ofelia, al norte de la capital, y La Marín en el centro. Adicionalmente, desde La Ofelia salen numerosos buses alimentadores que llevan a los pasajeros a populosas parroquias de la urbe, entre ellas Calderón.

Pese a ello, el sistema lleva varios años en declive, dando servicio con buses urbanos, tras que sus articulados salieran de circulación en 2022 al cumplir su vida útil y sufrir varios desperfectos.

La medida supuestamente era temporal, y se suponía que solo estaría vigente por seis meses.

Sin embargo, la inversión de $ 36 millones que el consorcio anunció que invertiría en la adquisición de nuevos articulados nunca se materializo y en 2023, diez días antes del ingreso de la administración de Pabel Muñoz, la alcaldía de Santiago Guarderas firmó un adendum al contrato de operación, donde le permitía a la concesionaria (conformada por las empresas Catar, Calderón, Paquisha, Trans Hemisféricos, Conetra y San Carlos) trabajar con buses urbanos de manera indefinida.

Lee también: Quito: Cambios en tarifa preferencial de transporte para personas con discapacidad

“Se trata de un contrato que se firmó justo antes de que se hiciera el cambio de administración y que encontramos vigente cuando ingresamos”, indica Alex Pérez, secretario de Movilidad del Cabildo.

Según un informe del colectivo Quito Sobre Ruedas, el Corredor Central Norte es el sistema de transporte que más quejas acumula en la urbe.

Vidrios rotos y grafittis son visibles en prácticamente todas las paradas del sistema. Karina Defas

Sin embrago, las criticas no solo las ocasiona el deficiente servicio, que también padece de demoras e incumplimientos en el horario de atención, sino el mal estado de sus paradas.

RELACIONADAS La integración tarifaria con el Metro de Quito se iniciará en junio

En un recorrido realizado por este diario, se halló que las paradas a lo largo de la ruta, cuentan con vidrios rotos, daños en la infraestructura, puertas averiadas y mobiliario sustraído. Adicionalmente, en paradas como las de La Y y La Concepción, habitantes de calle se instalan en ellas para dormitar durante la tarde y la noche.

Estos son los cambios en las rutas del Corredor Sur Occidental, en Quito Leer más

“Los buses que se usan no son para dar servicio masivo. Van llenísimos, la gente va apoyada en las puertas. Las estaciones, con la única excepción de la del Seminario Mayor, son un asco. Nos ponen en riesgo a diario y el municipio no da ninguna explicación sobre qué hará para mejorar el sistema. Todo lo demás está cambiando, menos el Corredor Central Norte”, comenta Andrés Mena, quien usa el servicio a diario para llegar a La Ofelia.

Con él concuerda Mercedes Toaquiza, quien añade que a horas pico a veces debe esperar hasta 40 minutos para poder ingresar a una unidad.

“No importa con cuánta anticipación uno salga, uno va aplastado e incómodo. Dan un servicio malísimo. Necesitan tener articulados”, comenta.

La inseguridad, un problema sin solución

Otra queja recurrente es la falta de seguridad en las paradas. Los usuarios afirman que la falta de guardias los deja expuestos a robos, sobre todo temprano en la mañana o en horas de la noche.

“No hay guardias en ninguna parada y no están iluminadas. Es un riesgo tomar el bus muy tarde en la noche porque están desoladas y a veces solo entra gente a robar”, añade Christian Minga, usuario del sistema.

Karem Sisalema, otra usuaria añade que, cuando uno sufre robo en las unidades tampoco hay cómo denunciar de inmediato.

“Hace ocho meses me robaron dentro de la parada de La Delicia, y el cajero me dijo que no se podía hacer nada porque no había guardianía, y que fuera a poner la denuncia a la fiscalía. No es posible que nadie se haga responsable y que no tengas cámaras ni nada”, señala.

Te puede interesar: A paso lento avanza la integración del transporte en Quito

Sin embargo, pese a las visibles criticas de sus usuarios, las ansiadas mejoras al sistema de transporte no se concretarán pronto.

La falta de guardias de seguridad vuelve peligrosas a las paradas e incluso algunas albergan a personas en situación de calle. Karina Defas

El mantenimiento de las paradas, explica Pérez, se encuentra en un “espacio gris” dentro del contrato y no especifica quién es responsable de ellas.

“Es un tema a solucionar, porque el contrato no lo determina”, comenta.

La directiva del consorcio, por su lado, indica que estas ya cumplieron su vida útil, y que su mantenimiento y renovación es responsabilidad del Cabildo.

Plan de rutas del transporte en Quito está en negociaciones, pero con retraso Leer más

Adicionalmente, William Mosquera, gerente general del Consorcio Central Norte, ha asegurado que para reemplazar los buses urbanos y adquirir nuevos articulados, se debe aumentar el costo del pasaje.

Este añadió que entre los pendientes entre el municipio y la consorcio esta el valor del pasaje, que debió subir a $0.45 hace más de una década. “Con los $ 0.35 no alcanza para hacer la inversión que se necesita en articulados eléctrico”, dijo.

Aun así, Pérez comenta que desde el año pasado hay una mesa de trabajo permanente para la reorganización de las rutas del norte con la que esperan llegar a acuerdos que permitan mejora el servicio.

Una traba judicial ralentiza el proceso

Según el Cabildo, la redistribución de rutas y frecuencias sí llegará al norte de la capital, pero lo hará después que el resto de la urbe. Esto, explica Alex Pérez, inició en 2021 con el lanzamiento del concurso para operadores.

Te puede interesar: ¿Quito está listo para una nueva deuda por el Metro?

“La reorganización de rutas va a ser en todo el Distrito, y eso incluye el norte. Sin embargo, no podemos avanzar aun porque por una demanda de nulidad del propio municipio, la ordenanza 017 reitera que no se puede reorganizar rutas que se encuentran en un litigio legal. Eso no quiere decir que no estemos trabajando con el norte, sí lo estamos haciendo. Estamos buscando llegar a una mediación, porque un juicio puede tomar seis o siete años. Vamos por buen camino”, dijo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!