A paso lento avanza la integración del transporte en Quito

El Metro de Quito lleva nueve meses en operaciones, pero sus conexiones en superficie aún están lejos de funcionar como deberían. También está distante la posibilidad de contar con un verdadero y completo sistema integrado de transporte público, de acuerdo con sus proyecciones iniciales y según lo previsto en el Plan Maestro de Movilidad Sostenible.

Para la edil María Fernanda Racines, presidenta de la Comisión de Movilidad, hay avances importantes en lo dispuesto por la ordenanza que plantea que se ejecute una reestructuración de rutas y frecuencias que, afirma, se inició en julio y se conoció en el Concejo. La primera etapa está difundiéndose en barrios del suroccidente de Quito, como Solanda, Chillogallo, Turubamba y Santa Bárbara, que tienen ocho operadoras.

Le invitamos a leer: Metro de Quito implementará un nuevo método de pago digital

El servicio de transporte público, una deuda con los moradores de Tumbaco Leer más

“Hemos tenido reuniones con ellos y ahora pasamos a una segunda etapa que son encuentros con dirigentes barriales, a través de las administraciones zonales, con el fin de determinar y socializar cuáles van a ser los nuevos lugares por donde van a pasar estas rutas y frecuencias, porque esta no es una decisión que pueden tomar unilateralmente Municipio y operadoras o solo Municipio y ciudadanía, sino que debemos sentarnos los tres en la mesa”, dijo.

Está previsto que esto se cumpla en este mes y luego se realicen actividades similares en los valles de Tumbaco y Los Chillos, desde octubre. La idea es que la reestructuración se inicie con estos tres grandes sectores para que el transporte público eficiente y de calidad llegue a los barrios más altos y más lejanos, señaló Racines.

Sin embargo, el edil Andrés Campaña considera que el Metro de Quito está funcionando con errores y aciertos como columna vertebral del sistema de transporte capitalino, pero falta la reestructuración de rutas y frecuencias y un sistema integrado físico y tarifario real, como estipulan las ordenanzas 17- 2020 y 46- 2022.

Reestructuración de rutas

La segunda fijó un plazo de 18 meses para la reestructuración de rutas en fase 1, que se venció en junio y 13 rutas alimentadoras ya debían funcionar en septiembre. Ningún plazo se cumplió, señala Campaña. Aunque se anunció que ya están integrados el Metro y los servicios de la Empresa de Transporte de Pasajeros en las estaciones de El Labrador, Recreo y Quitumbe, el edil asegura que eso se limitó a quitar las barreras y dejar que la gente pase del Trole al Metro, pero todavía no existe la integración tarifaria.

RELACIONADAS Informe clave revela urgencia de integrar el metro de Quito a las rutas de buses

La ordenanza planteaba que la tarifa sería de 60 centavos y ahora cada persona paga su pasaje separado para el Trole (35 centavos) y el Metro (45 centavos), es decir 80 centavos.

Si se aprueba una tarifa, debe respetarse. Hay que atraer otros ingresos como aumentar el valor de estacionamientos y multas, vender publicidad en el Metro, etc. Wilson Merino concejal Movimiento Imparables

Si esos avances tardan, indica Campaña, “mucho más demorará el modelo de gestión y seguiremos viviendo la ‘guerra del centavo’, buses que compiten poniendo en riesgo la vida de todos. Mientras eso no cambie, mucho menos vamos a tener unidades modernas eléctricas que debían estar en funcionamiento en 2025 y luego se cambió para 2030. Cada vez se ve más lejano y falta voluntad política. Compiten buses y el Trole con el Metro, cuando el sistema debería armonizar e integrar todos los estamentos”.

Pero ese tema debe analizarse en el pleno del Concejo, menciona Racines. Considera que la forma en la que se establecieron las tarifas fue “política y no técnica”, ya que “los 45 centavos que paga la ciudadanía no es lo que nos cuesta cada viaje en Metro y si le agregamos a eso esta tarifa integrada, el subsidio sería mayor y eso no está contemplado en el presupuesto para este año. Lo importante sería analizar técnicamente”.

Lea también: Muñoz se refiere al transporte: “No puede ser que nos lleven como costal de papas"

Reforma a la ordenanza

Según la edil, la actual administración heredó una decisión política para fijar un pasaje que en ese momento “tal vez ganó muchos aplausos de la ciudadanía que estaba presente,” pero no se consideró que “la gente necesita alcantarillado, agua potable, dónde poner la basura, pavimentación, y para eso necesitamos recursos”. Apunta que se debería partir de una reforma a la ordenanza de la tarifa o tendrían que ajustar el presupuesto. Se trata, insiste, de una decisión política que se debe tomar con insumos técnicos que se están elaborando todavía.

Hay sectores del transporte que exigen el cambio de modelo de gestión porque hoy compiten con el Metro, cuando el sistema debería armonizar todos los estamentos Andrés Campaña concejal Alianza SUMA-Partido Socialista

Para el concejal Wilson Merino, los anuncios quedan en eso, porque la integración que debía estar lista en julio no se dio, tampoco la reestructuración. La tarifa se subió en el período pasado con la oferta de cumplimiento de estándares de calidad que tampoco se respetan. Mucho menos, dijo, el respeto a peatones y ciclistas. Por eso y ante la situación económica del país y las tasas de desempleo y niveles de pobreza, él es partidario de respetar los precios vigentes en las ordenanzas, aunque eso signifique un subsidio.

Él y Campaña reclaman que su posición sea respetada, pues cuando hacen públicas sus críticas, sus cuentas de redes sociales reciben ataques de ‘trolls’ y hasta señalaron a cuentas oficiales de la Empresa de Transporte de Pasajeros. Este 10 de septiembre, el alcalde Pabel Muñoz se refirió al tema en el pleno: “nosotros somos pruebas al canto y por tanto cuando determinamos eso, se separó al funcionario”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!