Informe clave revela urgencia de integrar el metro de Quito a las rutas de buses

Aún no hay un acuerdo con los transportistas, quienes dejaron un plan. La Secretaría de Movilidad tiene un informe

Pabel Muñoz, alcalde de Quito, sabe que se juega su vida política con la aprobación del Plan Operativo de Rutas y Frecuencias del Sistema de Transporte Público. Ayer, en entrevista con La Poderosa, admitió que no se trata solo de una “papa caliente heredada, sino de una bomba”, que le urge desactivar.

El 27 de junio a las 11:00, en sesión extraordinaria del Concejo Metropolitana de Quito, se presentará el informe ‘Revisión y análisis de la operación de superficie’, de la Secretaría de Movilidad. El documento se trabajó siguiendo lo establecido en la transitoria primera de la Ordenanza Metropolitana 046-2022, que parte de la 017 2020.

Le invitamos a que lea: Quito: Robos a locales comerciales son frecuentes en Tumbaco

Todos los concejales saben que para Quito es crucial la reestructuración de las rutas (es decir los recorridos) y frecuencias (número de veces que los buses prestan el servicio en un punto). Sin la integración del sistema, el metro no podrá subsistir. Hasta mayo registró 146.377 viajes diarios, pero requiere unos 400.000 viajes cada día.

Universidad Central busca docentes en estas áreas Leer más

El concejal socialista Andrés Campaña pone un ejemplo. Él reside en San Isidro de El Inca. La estación del metro más cercana está en El Labrador. “Mientras no acceda a un alimentador que me permita llegar a esa estación, no lo usaré”.

El alcalde está contra el tiempo. Desde diciembre de 2022, la Ordenanza 26 2022 dio un plazo de 18 meses, que se cumple en este junio, para que se garantice la cobertura del transporte público en toda la ciudad y la integración en nivel 1.

Campaña resalta que el metro de Quito debe convertirse en la columna vertebral del sistema de transporte público. Recorre 22 kilómetros, de sur a norte y de norte a sur, por lo que hace falta reorganizar las rutas.

Hasta ahora, Quito dispone de rutas de buses urbanos, que salen desde el sur y van hacia el norte, llamadas rutas radiales. Eso genera un fenómeno que se conoce como paralelismo.

Eso significa, explica Campaña, que por una misma ruta circulan varias compañías de buses, “lo que origina la guerra del centavo, los buses compiten por pasajeros”.

En el informe de Movilidad se dice que recibieron 72 oficios, que suman 146 solicitudes de creación o modificación de rutas existentes.

RELACIONADAS Los quiteños siguen a la espera de un plan que solucione rutas y frecuencias

Al momento hay dos troncales de transporte masivo eléctricas, el Trolebús (que data de 1995) y la primera línea de metro (2023). Y dos corredores troncales de buses de tránsito rápidos (BRT), que complementan el sistema de transporte masivo, Ecovía y Central Norte. Además, existen los corredores complementarios, Sur Occidental y Sur Oriental, con características similares a BRT (carriles exclusivos).

La Secretaría de Movilidad presentó en su informe un programa de transversales con conexión al metro de Quito, con rutas más cortas, como por ejemplo Chillogallo-Quitumbe o Chillogallo-La Argelia, ambas en el sur de la urbe.

Siempre hubo rutas ‘carne’ y otras ‘hueso’. El Municipio debería compensar a las de poca demanda.

Jorge Yánez Romero, dirigente de Translatinos

Los empresarios del transporte urbano de Quito están de acuerdo con la reestructuración, pero no con la propuesta municipal. Al menos, quienes están en un grupo liderado por Jorge Yánez Romero (hijo del dirigente histórico), de Translatinos, compañía con 116 registros municipales y 70 buses operativos, que cubre la ruta Beaterio-Seminario Mayor y alimentadoras en Guamaní, El Recreo y Labrador.

Yánez, reunido en un grupo que mueve 600 de los 3.000 buses que ruedan en Quito, pide datos actualizados de la matriz origen-destino de pasajeros. Ayer le dejaron su propuesta al alcalde Muñoz.

Debemos cuidar el bolsillo del ciudadano, que con 60 centavos debería poder moverse en el metro y en buses. Andrés Campaña concejal

No apoyan la idea de Movilidad porque dicen que un pasajero que quiera moverse de La Kennedy (norte) a la Villaflora (sur) deberá hacer una o dos transferencias. Así, primero pasar a la estación El Labrador y de ahí a la Magdalena, para llegar a la Villaflora. Al respecto, el concejal Campaña recuerda que ahora ese servicio no existe y se debe tomar taxis. El plan es que haya esa oferta en un sistema integrado por una tarifa de 60 centavos de dólar.

El Proyecto

Movilidad estudia algunas alternativas para reestructurar las rutas. Así se habla de un programa de transversales con conexión al metro de Quito, que plantea estos recorridos:

Desde Chillogallo (sur): Dos rutas que conecten con Quitumbe y La Argelia.

Desde Chilibulo (sur): Se piensa articular dos líneas hacia La Ferroviaria y Chahuarquingo.

Desde San Juan (centro): Se plantea generar dos rutas hasta Puengasí y La Floresta.

Desde Miraflores (centro): Hacia Orquídeas

En el norte: El informe de Movilidad propone modificar rutas que unan este sector con sitios ubicados en el occidente y oriente de la ciudad, a través de las líneas San Gabriel-Guápulo, Quito Tenis-Parque Metropolitano, San Fernando-El Inca y Cochapamba-El Batán. Si se aprueban, habrá distintas fases de implementación.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.