Alerta en el Metro: ¿En riesgo la seguridad de pasajeros por falta de mantenimiento?

Por segunda vez, se cayó el proceso para contratar el mantenimiento del Metro de Quito

Problema. Usuarios reportaron la existencia de goteras en la estación Cardenal de la Torre, tras las lluvias.

Tras la sesión del Concejo Metropolitano que terminó por falta de quórum, el edil Andrés Campaña alertó sobre el aparente riesgo que corre el sistema Metro de Quito, así como los usuarios.

Campaña expuso una carta que la empresa Motorola Solutions envío al alcalde Pabel Muñoz, en la que se advierte que el Metro podría dejar de operar por completo debido a la falta de mantenimiento en su sistema de radiocomunicaciones.

En el documento se detalla que el Sistema de Radiocomunicaciones Dimetra 9.0.1 (Tetra) está en riesgo por la ausencia de un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo.

Motorola Solutions agrega que, de no garantizarse el servicio técnico especializado, el sistema puede presentar fallas críticas que afecten la seguridad de los usuarios y del propio sistema de transporte.

¿Qué dice la Empresa Metro de Quito?

Luego de que se hiciera pública la carta, la Empresa Metro de Quito respondió este 27 de agosto, y aseguró que desde el 1 de enero de 2025 los mantenimientos del sistema han sido realizados directamente por personal calificado de la empresa, sin que hasta la fecha se hayan presentado incidentes que pongan en peligro la operación comercial ni la seguridad de los pasajeros.

Además, la institución aseguró que el sistema de comunicaciones funciona con protocolos internacionales de misión crítica, con redundancia y planes de contingencia que garantizan una operación confiable. “No existe riesgo alguno para la operación o la integridad de las personas”, enfatizó la entidad.

El alcalde Pabel Muñoz también se refirió al tema durante un recorrido de construcción del colector de alivio Eloy Alfaro. Allí recalcó que los mantenimientos de los subsistemas del Metro están al día. Según dijo, de 13 subsistemas, nueve tienen un contrato de largo plazo con los proveedores.

Mientras que los otros, en los que también se realiza un mantenimiento preventivo, se busca un correctivo de largo plazo.

Consultado sobre si existe un riesgo para los usuarios, Muñoz dijo que no. "Un concejal está hablando de la carta de un oferente, hay que tener mucho cuidado. Más allá de que leemos con mucha atención su carta, también quiera plantearnos la posibilidad de que el sistema de mantenimiento que él oferta sea tratado aparte".

Lo digo coloquialmente, agregó Muñoz: "Hace poco me llamaron de la empresa con lo que yo tengo comprada una aspiradora. No sé si están muy preocupados por el mantenimiento de la aspiradora sino de venderme la nueva aspiradora. Hay que tener mucho cuidado cuando tenemos este tipo de cartas", concluyó.

