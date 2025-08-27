Mujer fallece tras ataque armado en El Quinche, en la parroquia de Tumbaco

Están en curso las investigaciones para identificar al responsable del ataque y esclarecer los hechos

Imagen referencial. El crimen de la mujer ocurrió la noche del 26 de agosto en la parroquia de El Quinche.

Una mujer perdió la vida la noche del 26 de agosto de 2025 tras ser víctima de un ataque armado en la parroquia de El Quinche, al oriente de Quito.

Según reportes preliminares, la víctima fue herida con arma de fuego y trasladada de inmediato a una casa de salud, donde se confirmó su fallecimiento horas después.

La Policía Nacional, a través de sus unidades especializadas, informó que se encuentran en curso las investigaciones para identificar al responsable del ataque y esclarecer los hechos.

De acuerdo con información publicada por medios de comunicación locales, la víctima estaba vinculada al movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y había ocupado el cargo de vocal principal en el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) parroquial de El Quinche hasta el 2023, cuando representaba al movimiento político Avanza.

Este hecho ha generado conmoción en la comunidad, debido a que en la parroquia han sido aislados este tipo de ataques.

La Policía dará más detalles del suceso violento al mediodía de este 27 de agosto de 2025.

Intento de robo terminó en enfrentamiento armado

Lo que inició como una jornada de control rutinaria terminó con disparos el pasado 14 de agosto de 2025 en plena vía pública. La noche de ese día, en medio de un operativo de seguridad en el sector de La Magdalena, sur de Quito, la Policía fue alertada sobre un presunto asalto.

La denuncia señalaba a varios sujetos que se movilizaban en un vehículo y que habrían participado en el hecho delictivo. Según información de la Policía, al percatarse de la presencia de los uniformados, los ocupantes del vehículo intentaron huir y abrieron fuego contra los agentes.

En medio del cruce de disparos, uno de los presuntos delincuentes resultó herido luego de que los policías hicieran uso legítimo de la fuerza para repeler el ataque.

Al momento de la detención, al sospechoso se le encontró un teléfono celular y una cantidad de dinero en efectivo, cuya procedencia es investigada.

