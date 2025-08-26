Choque entre un auto y una moto deja dos personas heridas en el norte de Quito

El accidente ocurrió en las avenidas Amazonas y Guayanas, en el sector de La Carolina.

La mañana de este 26 de agosto de 2025 se registró un accidente de tránsito en el norte de Quito. La llamada de emergencia al ECU 911 alertó sobre un siniestro en la intersección de las avenidas Amazonas y Guayanas, en el sector de La Carolina.

De acuerdo con información de la institución, el percance involucró a un automóvil y una motocicleta.

Desde la Sala Operativa del 911, se coordinó la atención con unidades del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). Como resultado del choque, dos personas resultaron heridas y fueron atendidas por personal especializado.

La AMT confirmó que, tras la intervención de los organismos de respuesta, la circulación vehicular en el sector fue restablecida por completo, sin mayores complicaciones.

Otro siniestro ocurrió antes del mediodía en el sector del puente de Guajaló, en la av. Pérez Bustamante y av. Maldonado, en el sur de Quito. Debido a ello, se cerró el carril derechos, en sentido occidente-oriente.

Volcamiento en la Simón Bolívar

A las 02:55 de este 26 de agosto, se reportó otro accidente en la avenida Simón Bolívar, en dirección sur-norte, a la altura de la universidad UIDE.

Según información del ECU 911, se trató del volcamiento de un vehículo pesado, que dejó como saldo una persona herida, quien recibió atención médica en el lugar.

El siniestro también provocó el impacto contra postes de alumbrado público, lo que generó un riesgo adicional para la seguridad vial y eléctrica en esa zona.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para respetar las normas de tránsito y conducir con precaución, especialmente en vías de alto tráfico como la Simón Bolívar.

