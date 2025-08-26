Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Accidente de tránsito Quito
El accidente ocurrió en las avenidas Amazonas y Guayanas, en el sector de La Carolina.Foto: cortesía / CBQ

Choque entre un auto y una moto deja dos personas heridas en el norte de Quito

Las dos personas heridas fueron atendidas por personal especializado

La mañana de este 26 de agosto de 2025 se registró un accidente de tránsito en el norte de Quito. La llamada de emergencia al ECU 911 alertó sobre un siniestro en la intersección de las avenidas Amazonas y Guayanas, en el sector de La Carolina.

Te invitamos a leer: Guardia impide el ingreso de no vidente a parada de la Ecovía: "lea las normas"

De acuerdo con información de la institución, el percance involucró a un automóvil y una motocicleta.

Pabel Muñoz

Audiencia contra Pabel Muñoz concluye con acuerdo entre las partes

Leer más

Desde la Sala Operativa del 911, se coordinó la atención con unidades del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). Como resultado del choque, dos personas resultaron heridas y fueron atendidas por personal especializado.

La AMT confirmó que, tras la intervención de los organismos de respuesta, la circulación vehicular en el sector fue restablecida por completo, sin mayores complicaciones.

Otro siniestro ocurrió antes del mediodía en el sector del puente de Guajaló, en la av. Pérez Bustamante y av. Maldonado, en el sur de Quito. Debido a ello, se cerró el carril derechos, en sentido occidente-oriente.

Volcamiento en la Simón Bolívar 

A las 02:55 de este 26 de agosto, se reportó otro accidente en la avenida Simón Bolívar, en dirección sur-norte, a la altura de la universidad UIDE.

Según información del ECU 911, se trató del volcamiento de un vehículo pesado, que dejó como saldo una persona herida, quien recibió atención médica en el lugar.

RELACIONADAS

El siniestro también provocó el impacto contra postes de alumbrado público, lo que generó un riesgo adicional para la seguridad vial y eléctrica en esa zona.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para respetar las normas de tránsito y conducir con precaución, especialmente en vías de alto tráfico como la Simón Bolívar.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Cuerpo de Bomberos reporta 10 incendios forestales y más de 500 quemas en Quito

  2. El correísmo dice que la Ley de Fundaciones aprobada "institucionaliza la impunidad"

  3. Rafael Correa rompe el silencio sobre Fausto Jarrín: “Es mano derecha de Noboa”

  4. Cartel de los Soles bajo presión internacional: cuatro países lo declaran terrorista

  5. Comité de Ética tramita denuncia contra correísta Nuria Butiñá por presunto diezmo

LO MÁS VISTO

  1. Feria virtual en Ecuador ofrece 5.000 empleos: cómo postular sin costo

  2. María Paula Christiansen: el trasfondo de la empresaria detrás de José Serrano

  3. "Yo te los pago", la desafiante respuesta de Aquiles Álvarez ante reclamo por hueco

  4. La vida de José Serrano en Miami: casa de lujo y autos de alta gama

  5. ¿Cuáles son las consecuencias de no actualizar mis datos en el IESS?

Te recomendamos