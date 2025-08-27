Polémica entre Motorola y Metro de Quito: empresa municipal descarta fallas críticas

La EPMMQ asegura que el sistema de radiocomunicaciones opera con normalidad y sin riesgos

La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ) emitió un comunicado este miércoles 27 de agosto para responder a las alertas difundidas por Motorola Solutions sobre un supuesto riesgo en el sistema de radiocomunicaciones TETRA.

De acuerdo con la EPMMQ, desde el 1 de enero de 2025 los mantenimientos del sistema han sido realizados directamente por personal calificado de la empresa, sin que hasta la fecha se hayan presentado incidentes que pongan en peligro la operación comercial ni la seguridad de los pasajeros.

El Metro de Quito aseguró que el sistema de comunicaciones funciona con protocolos internacionales de misión crítica, con redundancia y planes de contingencia que garantizan una operación confiable. “No existe riesgo alguno para la operación o la integridad de las personas”, enfatizó la entidad.

Contratación pública en marcha

La empresa también informó que el mantenimiento forma parte de un proceso de contratación pública en curso, que será adjudicado bajo la Ley de Contratación Pública con criterios de transparencia y libre competencia. En este sentido, rechazó lo que calificó como “presiones de ningún tipo que pretendan condicionar la libre competencia en el mercado”.

Llamado a evitar alarmas

En el comunicado, la EPMMQ advirtió que los temas técnicos no deben ser usados políticamente para desestabilizar la operación del Metro de Quito ni para causar alarma pública injustificada.

Finalmente, reiteró su compromiso con la seguridad, la transparencia y la continuidad del servicio, asegurando que el Metro seguirá operando con normalidad, confiabilidad y eficiencia.

La empresa Motorola Solutions fabricante del sistema de radiocomunicaciones del metro advirtió en una carta que “El riesgo de la integridad y VIDA de los pasajeros del Metro de Quito es EXTREMADAMENTE ALTO”. Señaló que, de no garantizarse el servicio técnico especializado, el sistema puede presentar fallas críticas que afecten la seguridad de los usuarios y del propio sistema de transporte.

En el documento detalla que el Sistema a la fecha se encuentra desactualizado, lo que pone en alto riesgo la operación del Metro de Quito, debido a que esto impide realizar tareas esenciales para garantizar la operación y salud del sistema

