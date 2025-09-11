Adolescentes de 14 y 16 años son aislados por robos en buses de Quito

La Policía intensificó los operativos en los buses tras la muerte de un pasajero en un violento asalto.

En las últimas 72 horas, al menos seis personas fueron aprehendidas y dos menores de edad aislados durante una serie de operativos ejecutados por la Policía Nacional en distintos sectores de Quito.

Los procedimientos, especialmente en las unidades de transporte, se intensificaron tras la reciente muerte de un pasajero en un bus, atacado con un arma blanca durante un asalto.

Entre los casos más relevantes, destaca la captura de dos mujeres adultas y el aislamiento de dos menores de 14 y 16 años, quienes integraban una organización delictiva dedicada al robo en buses del transporte público de la capital.

Según explicó el comandante de la Zona 9 del Distrito Metropolitano de Quito, Jaime Ruales, el grupo operaba en distintas rutas del DMQ, con mayor presencia en el sur de la ciudad.

El modus operandi consistía en abordar las unidades desde distintas paradas, identificar a las víctimas, especialmente usuarios de teléfonos celulares y objetos de valor, y aprovechar la aglomeración para robar con intimidación o uso de fuerza.

Los objetos sustraídos eran inmediatamente entregados a un tercer integrante del grupo, que no intervenía directamente, para evitar ser vinculados con los artículos robados.

Una de las detenidas ya contaba con cuatro antecedentes por robo. Santiago Lozada, jefe de la Brigada Anticriminal, alertó sobre el uso de adolescentes por parte de las bandas delictivas. “Los reclutan para cometer delitos, sabiendo que por su edad tienen un tratamiento legal diferente”, indicó.

Como evidencia se incautaron cuatro teléfonos celulares y se determinó que cada integrante cumplía un rol específico dentro de la organización: uno perfilaba a la víctima, otro causaba distracción y un tercero ejecutaba el robo.

Riña mortal en La Argelia

En otro hecho, ocurrido la madrugada del 11 de septiembre de 2025 en el sector de La Argelia (sur de Quito), un hombre fue detenido como presunto autor del asesinato de un ciudadano extranjero durante una riña al interior de un domicilio.

La víctima, que también era de nacionalidad extranjera, falleció por heridas de arma blanca. La Policía capturó al sospechoso cuando huía del lugar, y en su ropa se encontraron máculas de sangre.

Además, el arma presuntamente utilizada fue localizada cerca de la escena. Según Ruales, el individuo fue reconocido por otros testigos de la riña. Aunque no registra antecedentes, será procesado por este hecho violento.

Droga incautada en Iñaquito

Durante la madrugada de este 11 de septiembre, otro operativo en el sector de Iñaquito permitió la detención de un hombre que transportaba una sustancia verdosa, presuntamente droga, en el interior de un vehículo.

El sujeto intentó escapar al notar la presencia policial, pero fue interceptado, informó la Policía.

En el registro del automóvil se hallaron 970 dosis del estupefaciente. El detenido, que no tenía antecedentes penales, quedó a órdenes de las autoridades competentes.

