Fabián Iza sobre remoción: "La traición no viene del opositor, viene del amigo"

El Concejo de Rumiñahui aprobó, con cinco votos a favor, la remoción del alcalde Fabián Iza

Fabián Iza recorrió este 11 de septiembre de 2025 los avances de las obras en el cantón.

En una jornada política marcada por la tensión, la Comisión de Mesa del Concejo Municipal de Rumiñahui aprobó con cinco votos a favor la remoción del alcalde Fabián Iza, tras una sesión extraordinaria convocada para tratar los cargos presentados en su contra.

La moción de 10 de septiembre de 2025 fue impulsada por el concejal Rubén Puma y respaldada por Wilmer Gualichico, Edgar Martínez, Aníbal Oscullo y el presidente de la Comisión de Mesa, Cristian Coronel. En tanto, Manuel Salgado y Paula Granda votaron en contra de la medida.

Horas después de conocerse la decisión, Iza reaccionó públicamente a través de un video difundido en sus redes sociales, en el que calificó el 10 de septiembre como “el día del bochorno y la vergüenza en Rumiñahui”. Aseguró que se trata de “un intento de golpe a la democracia y a la voluntad popular expresada en las urnas”.

“La voluntad de miles fue entregarme el encargo de ser su primer servidor, que lo estoy cumpliendo con orgullo y transparencia. No se me acusa de ninguna irregularidad ni de actos de corrupción. No pueden hacerlo porque nosotros sí somos gente honesta y trabajadora”, declaró.

Iza afirmó que el proceso de remoción está plagado de “vicios e ilegalidades” y señaló que por el apuro se cometieron “crasos errores”, lo que, según el alcalde, podría constituir presuntos delitos como falso testimonio, falsedad ideológica, usurpación de funciones públicas y uso indebido de recursos públicos.

Apelación ante el TCE

También anunció que presentará una apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en donde espera que “prime la objetividad e imparcialidad” y que “la justicia prevalezca”.

Iza recalcó que sigue en funciones como alcalde de Rumiñahui y que seguirá trabajando por el cantón. "Este intento desestabilizador no frenará las obras que están en marcha”, aseguró.

En un tono enérgico, el alcalde se dirigió directamente a los concejales que apoyaron su remoción y los acusó de actuar por “ambición política” y de cometer una “traición” a los principios que decían defender.

“La traición no viene del opositor político, sino del que dijo ser tu amigo, del que te buscó y te necesitó para llegar. Terminaron haciendo el triste papel de cachiporreros de los que siempre criticaron. Y quien traiciona una vez, lo hará siempre”, sentenció.

Desde el bloque que respaldó la remoción aún no se han emitido declaraciones públicas tras la respuesta del alcalde. El proceso ahora deberá ser conocido por el TCE, que será el encargado de resolver la legalidad de la decisión adoptada por el Concejo de Rumiñahui.

