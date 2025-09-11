Controles de velocidad en Quito: este es el cronograma del 11 al 14 de septiembre

En caso de exceso de velocidad, se aplicará una amonestación verbal

En Quito, el límite máximo de velocidad en las vías perimetrales es de 90 km/h en el caso de vehículos livianos.

Con el objetivo de fomentar una conducción responsable y prevenir siniestros de tránsito, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) mantiene activos los controles preventivos de velocidad en distintos sectores de Quito, durante la semana del 8 al 14 de septiembre de 2025.

Te invitamos a leer: Alcalde de Rumiñahui, Fabián Iza, es removido de su cargo

A diferencia de los operativos sancionatorios, estos controles no implican la imposición de multas, ya que su enfoque es educativo y preventivo, según la entidad municipal.

Consejos de seguridad: ¿Qué hacer en el regreso a clases en Quito? Leer más

Los agentes civiles de tránsito se despliegan en puntos estratégicos para recordar a los conductores los límites establecidos y entregar recomendaciones de seguridad vial. En caso de exceso de velocidad, se aplicará únicamente una amonestación verbal.

Cronograma de operativos

La AMT informó los puntos donde se realizarán los operativos con cinemómetros, dispositivos que registran la velocidad sin emitir sanciones:

- Jueves 11 de septiembre: Autopista General Rumiñahui, de 14:00 a 15:00.

- Viernes 12 de septiembre: Av. Cardenal de la Torre y Salvador Bravo, de 14:00 a 15:00.

Sábado 13 de septiembre: Av. Simón Bolívar, sector gasolinera Masgas, de 06:30 a 07:45.

Domingo 14 de septiembre: Ruta Viva, kilómetro 8, de 08:00 a 09:15.

Estos controles se retomaron en agosto pasado, luego de que suspendieran temporalmente en septiembre de 2024 debido a los cortes de luz que afectaron a todo el país.

Límites de velocidad establecidos

La AMT recuerda a los conductores los límites de velocidad vigentes en la ciudad. En la zona urbana, el rango para vehículos livianos y motocicletas es de 50 km/h, mientras que para el transporte público y de carga es de 40 km/h.

En las vías perimetrales, el límite para vehículos livianos y motocicletas es de 90 km/h y para el transporte de carga es de 70 km/h.

Desde la AMT se insiste en que respetar los límites de velocidad no solo es una obligación legal, sino una medida clave para salvar vidas. e todos.

Los operativos se mantendrán al menos durante todo septiembre, como parte de una estrategia integral para reducir la siniestralidad en la capital.

🚔 #CadaVidaCuenta |



🚨 Conoce sobre los lugares y horarios de los operativos preventivos de control de velocidad en diferentes sectores de la ciudad.



🗓️ Del 08 al 14 de septiembre



🫡 Con acciones preventivas salvamos vidas.



✅ Al conducir con precaución

☀️ #QuitoRenace pic.twitter.com/Zwya97gO65 — AMTQuito (@AMT_Quito) September 7, 2025

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!