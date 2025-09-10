Presuntos asaltantes, que casi son linchados en Quito, con prisión preventiva

En un operativo en Calderón, la Policía aprehendió a un hombre y recuperó un vehículo reportado como robado.

El 8 de septiembre de 2025, un conductor fue víctima de un violento intento de asalto, en el barrio El Trigal, en el sector de La Primavera en el centro-norte de Quito. Dos de los presuntos agresores fueron capturados por los propios moradores, quienes evitaron su fuga y estuvieron a punto de lincharlos antes de entregarlos a la Policía.

Los detenidos cumplen prisión preventiva, luego de que un juez acogiera el pedido de la Fiscalía durante la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, según informó la Fiscalía el 10 de septiembre. Ambos son procesados por el delito de robo en grado de tentativa, de acuerdo con el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Según el relato del conductor, presentado como elemento de convicción por la Fiscalía, la carrera se inició en Cotocollao, cuando recogió a tres hombres. Uno de ellos se ubicó en el asiento del copiloto y los otros en la parte de atrás.

Todo transcurrió con normalidad hasta llegar a El Trigal, destino del viaje. En ese momento, el pasajero ubicado adelante sacó un arma y le advirtió que se trataba de un asalto.

Simultáneamente, los otros ocupantes lo sujetaron de los brazos para inmovilizarlo. El joven forcejeó para evitar el robo de su vehículo, hasta que escuchó una detonación.

La reacción del barrio

Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos, quienes salieron en grupo y lograron reducir a dos de los tres presuntos delincuentes, cuando intentaban huir. De acuerdo con versiones recogidas por la Fiscalía, los ciudadanos estuvieron a punto de lincharlos, pero finalmente optaron por entregarlos a la Policía Nacional.

Elementos presentados en la audiencia

Durante la audiencia, la Fiscalía de la Unidad de Flagrancia expuso varios elementos que sustentaron la acusación, como las versiones del conductor, que describió el modo de operación del asalto, y del agente aprehensor. Además de un informe de revenido químico aplicado al vehículo y una pericia balística que determinó que el arma usada era traumática, pero apta para disparar.

Con base en esta evidencia, la Fiscalía solicitó y obtuvo prisión preventiva para los sospechosos. Además, el juez dispuso medidas de protección a favor de la víctima, quien se encuentra fuera de peligro, aunque afectado por lo ocurrido.

La instrucción fiscal tendrá una duración de 30 días, y los cargos se iniciaron bajo el delito de robo en grado de tentativa, tipificado en el artículo 189, inciso segundo, numerales 1 y 2 del COIP, que contempla agravantes como el uso de armas y la actuación en grupo.

