Caída de cables de alta tensión y nuevo apagón se registraron en Tumbaco

Los vecinos aseguran que los cortes de energía son frecuentes en la parroquia de Tumbaco

Cables caídos y cortes de luz volvieron a generar molestias y preocupación en Tumbaco este 10 de septiembre de 2025, donde los vecinos denuncian fallas constantes en el servicio eléctrico.

El hecho ocurrió en la calle San Francisco de la Tola Grande, una vía de alto tránsito vehicular y peatonal, especialmente de niños que asisten a una escuela cercana. Los vecinos advirtieron sobre el grave riesgo que representaban los cables en el suelo, en una zona donde también circula transporte pesado.

Poco después del colapso de los cables, un apagón afectó a varias zonas de la parroquia de Tumbaco, extendiéndose a sectores como Cumbayá, Puembo, El Aromito, Los Eucaliptos, San José de Collaquí, Las Peñas y áreas aledañas.

A las 10:35, la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) informó a través de sus redes sociales que equipos operativos se encontraban en Tumbaco realizando labores para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Más de una hora después, a las 11:30, se comunicó que gran parte de las zonas afectadas ya contaban nuevamente con energía, aunque en Puembo el servicio aún no se había restablecido pasadas las 12:00.

Cortes frecuentes y molestia en los moradores

El nuevo reporte se suma a una serie de fallas eléctricas no programadas que han sido reportadas por los moradores de Tumbaco durante los últimos tres meses. En junio, julio y agosto, varios sectores de la parroquia denunciaron intermitencias constantes y apagones sin previo aviso, afectando actividades comerciales, escolares y cotidianas.

Aunque la EEQ ha respondido con equipos operativos y comunicados en redes sociales, los habitantes de Tumbaco insisten en que la solución debe ser estructural. Piden mantenimiento preventivo del sistema eléctrico, mejoras en la infraestructura y una mayor transparencia sobre las causas de los cortes.

