Zapotillo se viste de amarillo con el florecimiento de los guayacanes

Este cantón de Loja se convierte en destino de decenas de turistas que disfrutan del espectáculo natural

El florecimiento de los guayacanes cubre de amarillo el bosque.

El cantón Zapotillo vuelve a convertirse en un destino privilegiado del sur del Ecuador con el florecimiento de los guayacanes, árboles emblemáticos que, con la llegada de las primeras lluvias, transforman el paisaje árido en un extenso manto amarillo.

Este fenómeno natural, que ocurre solo una vez al año y dura pocos días, atrae a turistas nacionales y extranjeros que buscan conectarse con la naturaleza y la vida comunitaria.

Sectores como Mangahurco, Bolaspamba y Cazaderos concentran la mayor afluencia de visitantes, quienes recorren senderos comunitarios, participan en caminatas guiadas y disfrutan de la biodiversidad del bosque seco tropical.

Durante este periodo, las comunidades locales se organizan para ofrecer servicios turísticos, gastronomía típica y espacios de descanso, fortaleciendo así una economía basada en el turismo sostenible.

Florecimiento de guayacanes en Zapotillo: Activación de la economía local

El alcalde de Zapotillo, Burner Moncayo, destacó que el florecimiento de los guayacanes representa una oportunidad clave para el desarrollo del cantón, ya que permite generar ingresos para las familias rurales, promover la conservación ambiental y posicionar a Zapotillo como un referente turístico de la provincia de Loja.

La guía turística María Fernanda López explicó que la población se prepara con anticipación para recibir a los visitantes, organizando recorridos de manera responsable para que los turistas disfruten del paisaje y comprendan la importancia de proteger el bosque seco.

El impacto también se refleja en los emprendimientos locales. Eduardo Gómez, propietario de un hospedaje familiar, señaló que durante el florecimiento la demanda de alojamiento y alimentación se incrementa de forma significativa, lo que permite generar empleo temporal y promover la gastronomía tradicional del cantón.

Los turistas coinciden en que se trata de una experiencia única. Ana María Suárez, visitante llegada desde Cuenca, manifestó que recorrer los senderos cubiertos de flores amarillas es “un espectáculo natural que deja recuerdos imborrables y motiva a regresar”.

Turistas disfrutan del florecimiento de guayacanes en Zapotillo, Loja. Freddy Inga

El florecimiento de los guayacanes se consolida así como un símbolo de identidad y desarrollo comunitario, donde la naturaleza, la cultura y el turismo se integran para fortalecer la economía local y preservar uno de los ecosistemas más representativos del sur del Ecuador.

