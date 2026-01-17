Loja rinde homenaje a Don Medardo con plazoleta y busto conmemorativo

Loja se reunió en un emotivo acto para inaugurar la plazoleta 'Don Medardo y sus Players', un espacio que honra a Medardo

La música, la memoria y la identidad se encontraron en un mismo lugar. Loja vivió una jornada cargada de emoción colectiva con la inauguración de la plazoleta y el develamiento del busto “Don Medardo y sus Players”, un homenaje largamente esperado al músico lojano Ángel Medardo Luzuriaga, cuya trayectoria trascendió fronteras y generaciones.

El acto congregó a autoridades locales, familiares, artistas, medios de comunicación y ciudadanía que conoció de cerca al maestro o creció escuchando sus canciones. Más que una ceremonia formal, fue un encuentro comunitario donde los recuerdos, los aplausos y la gratitud marcaron el ambiente, confirmando que Don Medardo sigue vivo en la memoria popular de la ciudad.

Un espacio para la memoria viva y la identidad cultural

Durante el evento, Rubén Román, presidente de la Fundación Cívica San Sebastián, destacó el profundo valor cívico y cultural del homenaje, al señalar que este reconocimiento representa un acto de justicia histórica para uno de los hijos más ilustres de Loja, cuya contribución artística dejó una huella imborrable en la música ecuatoriana.

El busto de Don Medardo y sus Players honra el legado de la música popular ecuatoriana. Freddy Inga

Autoridades y familiares destacan el legado artístico de Don Medardo

Desde la voz familiar, Medardo Luzuriaga, hijo del homenajeado, expresó su agradecimiento por la concreción de este espacio, resaltando que la plazoleta no solo honra la memoria de su padre, sino que se convierte en un símbolo vivo que inspira a las nuevas generaciones a valorar la música, el arte y el orgullo por sus raíces.

Ese sentimiento fue compartido por Mauricio Luzuriaga, director de la orquesta Don Medardo y sus Players, quien recordó el profundo amor que su padre siempre sintió por Loja. Destacó que Ángel Medardo Luzuriaga dedicó más de 65 años a la música, consolidándose como propulsor de la cumbia andina, compositor, docente y músico que integró diversas orquestas, dejando un legado artístico que hoy forma parte de la identidad cultural del país.

En el acto, la alcaldesa Diana Guayanay resaltó la voluntad política de la actual administración municipal para concretar este homenaje, subrayando que la plazoleta será un punto de encuentro ciudadano, un espacio de memoria viva y un reconocimiento a la música como patrimonio cultural que fortalece la identidad local y dinamiza el turismo cultural. Asimismo, agradeció el respaldo del Cabildo lojano para hacer realidad un proyecto que permaneció pendiente durante varios años.

Ángel Medardo Luzuriaga, ícono de la música popular ecuatoriana

Con este homenaje, Loja no solo rinde tributo a Don Medardo, sino que reafirma su compromiso con la cultura y la memoria colectiva. La plazoleta se convierte desde ahora en un lugar donde la historia musical de la ciudad se encuentra con su gente, recordando que la identidad también se construye a través del arte y de quienes dedicaron su vida a hacerlo sonar.

