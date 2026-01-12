Colimes se viste de amarillo: el florecimiento de guayacanes que cautiva a Ecuador

El florecimiento de guayacanes vuelve a Colimes: fechas, precios, cómo llegar y por qué ocurre solo una vez al año.

El amarillo de los guayacanes marca la temporada de florecimiento en Colimes.

El cantón Colimes, en la provincia del Guayas, vuelve a ser escenario de uno de los fenómenos naturales más llamativos del país: el florecimiento de los guayacanes. Un evento que ocurre una sola vez al año y cuya duración depende directamente de las condiciones climáticas.

Este 2026, el paisaje se ha teñido nuevamente de amarillo en los alrededores de la Hacienda Las Habras, un espacio que desde hace más de una década impulsa la conservación de estos árboles como eje turístico.

La floración del guayacán depende de las condiciones climáticas y puede durar solo algunos días. Jonathan Cuje

De la tala a la conservación

La Hacienda Las Habras fue pionera en Colimes en cambiar el uso tradicional del guayacán, pasando de la tala a la preservación del árbol para permitir su florecimiento anual. El proyecto cumple 11 años y marcó un punto de inflexión en la forma de valorar este recurso natural.

“Antes este espectáculo se veía con otro fin, que era la tala de la madera. Ahora la gente ha cambiado su mentalidad y ve que es mejor conservar, porque se convierte en un atractivo turístico”, explicó Nelson Burgos, gestor turístico del proyecto de florecimiento de guayacanes, en entrevista con Diario EXPRESO.

RELACIONADAS El Centro Histórico de Quito recupera su vida nocturna

Familias y turistas disfrutan de este fenómeno natural que comenzó el sábado 10 de enero Jonathan Cuje

Un fenómeno natural condicionado por el clima

Galápagos, galardonado con premio mundial Leer más

El florecimiento inició el sábado 10 de enero y su duración no puede predecirse con exactitud. Burgos explicó que el comportamiento del clima es determinante.

Si las condiciones climáticas acompañan, el manto amarillo podría mantenerse hasta el domingo 18 de enero, aunque el paisaje cambia progresivamente conforme avanza la semana.

Cómo llegar, precios y actividades para los visitantes

El ingreso a la Hacienda Las Habras tiene un costo de $3 para adultos y $1,50 para niños y personas con discapacidad.

Entre las actividades disponibles están los paseos a caballo por $4,50 y los paseos en bote por $2,50. La oferta gastronómica incluye platos y productos tradicionales de la zona, como el seco de pato por $6, bollos por $3 y empanadas de yuca por $1, además de jugos naturales.

Desde Guayaquil, el recorrido se realiza por la vía Daule, pasando por Santa Lucía, hasta tomar el desvío hacia la vía Olmedo, en la cabecera cantonal de Colimes. La Hacienda Las Habras se encuentra sobre la vía principal y el viaje toma aproximadamente una hora y media.

El pájaro carpintero lineado forma parte de las especies que habitan el entorno natural Cortesía

Más allá del florecimiento

Fuera de la temporada de guayacanes, la hacienda impulsa actividades como el avistamiento de aves, dirigido a observadores especializados. Las presentaciones culturales y de danza folclórica se realizan de forma programada y se anuncian previamente en redes sociales, por lo que no se desarrollan todos los fines de semana.

Soluciones basadas en naturaleza impulsan recuperación del río Machángara Leer más

Una oportunidad que no se repite pronto

El florecimiento de los guayacanes ocurre una sola vez al año y no responde a un calendario fijo. Por ello, estas semanas representan una oportunidad clave para visitarlo, ya que el siguiente ciclo natural se prevé recién para 2027.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!