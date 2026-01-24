Violencia en Santa Elena: Ataque en UPC de Palmar dejó tres detenidos

Después de este atentado, en el sector Nueva Montañita, fue asesinado el ciudadano Nelo Samaniego

Hasta esta Unidad de Policía Comunitaria (UPC) llegó una decena de hombres armados para atacar a los uniformados.

Las investigaciones avanzan tras el violento atentado armado, cometido en la madrugada del viernes 23 de enero, contra la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de la comuna Palmar, en la provincia de Santa Elena.

Según información oficial se aprehendió a tres sospechosos, entre quienes se encuentra un hombre de 62 años, quien sería el conductor de una camioneta roja con cajón de madera, presuntamente utilizada para trasladar a los atacantes hasta el lugar del hecho.

El sospechoso resultó herido durante el enfrentamiento con los uniformados, pero logró huir en medio del caos.

Tras labores de inteligencia, la Policía localizó el inmueble donde se ocultaba y ejecutó el allanamiento que permitió su captura.

Los otros dos aprehendidos, jóvenes de 22 años, serían parte del grupo de aproximadamente diez sujetos encapuchados que, llegaron hasta el UPC y abrieron fuego contra el retén policial.

Además, los atacantes causaron destrozos en dos vehículos particulares de los uniformados, que se encontraban estacionados en los exteriores del destacamento, utilizando armas de fuego y objetos contundentes.

Durante el enfrentamiento murió un joven de 18 años, quien acompañaba al grupo atacante. De acuerdo con el informe policial, el individuo portaba un bate y los agentes hicieron uso legítimo de la fuerza para repeler la agresión.

Ataque sería por detención de extorsionadores

En la comuna Palmar, el ambiente es de temor y silencio. Los moradores prefieren no brindar declaraciones, mientras que unidades de inteligencia policial han logrado obtener información clave que podría permitir identificar al resto de implicados.

Las autoridades no descartan que el ataque esté relacionado con la detención de una pareja presuntamente vinculada a delitos de extorsión, aprehendida horas antes del atentado, lo que habría motivado la violenta reacción del grupo armado en un supuesto intento de rescate.

La Policía mantiene operativos activos y asegura que no cesará hasta capturar a todos los responsables.

La violencia no da tregua en la península. La noche del viernes, en el sector Nueva Montañita, zona limítrofe con la población de Manglaralto, fue asesinado el ciudadano Nelo Samaniego.

La víctima se movilizaba como pasajero en un taxi rumbo a su domicilio cuando el vehículo fue interceptado por un automóvil particular.

Sujetos desconocidos obligaron al hombre a descender del taxi y, al no lograrlo, le dispararon dentro del vehículo de alquiler, provocándole la muerte.

