Violencia en El Oro: cinco asesinados en Santa Rosa y Huaquillas en menos de 24 horas

Los hechos ocurrieron entre la noche del lunes y la madrugada del martes e incluyeron ataques armados en viviendas

Una nueva ola de violencia sacudió la provincia de El Oro entre la noche del lunes 9 y la madrugada del martes 10 de febrero, dejando como saldo cinco personas asesinadas en los cantones Santa Rosa y Huaquillas.

El hecho más violento se registró en el barrio El Orito, en Santa Rosa, donde un ataque armado dejó tres víctimas mortales: José Manuel Campoverde Mendoza, de 52 años; un adolescente de 13; e Ivonne Fernanda Ramírez Macas, de 35. El crimen ocurrió cerca de las 20:00, cuando varias personas se encontraban fuera de una vivienda, a bordo de una tricimoto. De manera repentina, sujetos armados llegaron al lugar y abrieron fuego contra quienes estaban reunidos. Una de las víctimas intentó refugiarse dentro del inmueble, pero los disparos se extendieron hasta el interior de la casa.

Ataque dejó un herido

En el interior del domicilio también se encontraban otras personas que no tenían relación directa con el hecho y que quedaron en medio del tiroteo. Un hombre resultó herido y fue trasladado a una casa de salud, donde permanece en condición estable, según información policial. Moradores del sector señalaron que el ataque ocurrió en cuestión de segundos y generó conmoción en el vecindario.

Cuerpo desmembrado y con panfleto

Horas después, otro hecho violento se registró en el cantón Huaquillas. Alrededor de las 22:30, habitantes de la ciudadela Luz y Vida alertaron sobre la presencia de un cadáver abandonado en la vía pública. De acuerdo con la Policía, el cuerpo se encontraba decapitado y con partes colocadas en fundas plásticas negras.

En Huaquillas, los restos humanos de una persona aparecieron en una funda negra con un panfleto.

Testigos indicaron que un vehículo llegó al sitio, desde donde fue arrojado un bulto antes de que los ocupantes huyeran a gran velocidad. Durante la inspección, los uniformados hallaron un panfleto con amenazas dirigidas a un grupo delictivo, lo que hace presumir que el crimen estaría relacionado con disputas entre organizaciones criminales.

Falsos policías asesinaron a adolescente

Otro hecho se reportó en el sector Las Palmeras, también en Santa Rosa, durante la madrugada de este martes 10 de febrero. Un adolescente de 15 años murió y un joven de 19 resultó herido tras un ataque armado perpetrado dentro de una vivienda.

Familiares de las víctimas señalaron que los atacantes habrían ingresado al inmueble utilizando vestimenta similar a la de la Policía Nacional, lo que les permitió cometer el crimen y huir del lugar. Personal policial del Móvil Este 2 acudió al sitio y confirmó que dos ciudadanos habían sido baleados dentro del domicilio.