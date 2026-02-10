Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Provincias

Asesinatos en El Oro
FOTOS En Santa Rosa, tres personas fueron asesinadas afuera de una vivienda del barrio Orito.cortesía

Violencia en El Oro: cinco asesinados en Santa Rosa y Huaquillas en menos de 24 horas

Los hechos ocurrieron entre la noche del lunes y la madrugada del martes e incluyeron ataques armados en viviendas

Una nueva ola de violencia sacudió la provincia de El Oro entre la noche del lunes 9 y la madrugada del martes 10 de febrero, dejando como saldo cinco personas asesinadas en los cantones Santa Rosa y Huaquillas.

El hecho más violento se registró en el barrio El Orito, en Santa Rosa, donde un ataque armado dejó tres víctimas mortales: José Manuel Campoverde Mendoza, de 52 años; un adolescente de 13; e Ivonne Fernanda Ramírez Macas, de 35. El crimen ocurrió cerca de las 20:00, cuando varias personas se encontraban fuera de una vivienda, a bordo de una tricimoto. De manera repentina, sujetos armados llegaron al lugar y abrieron fuego contra quienes estaban reunidos. Una de las víctimas intentó refugiarse dentro del inmueble, pero los disparos se extendieron hasta el interior de la casa.

RELACIONADAS

Ataque dejó un herido

En el interior del domicilio también se encontraban otras personas que no tenían relación directa con el hecho y que quedaron en medio del tiroteo. Un hombre resultó herido y fue trasladado a una casa de salud, donde permanece en condición estable, según información policial. Moradores del sector señalaron que el ataque ocurrió en cuestión de segundos y generó conmoción en el vecindario.

Cuerpo desmembrado y con panfleto

Horas después, otro hecho violento se registró en el cantón Huaquillas. Alrededor de las 22:30, habitantes de la ciudadela Luz y Vida alertaron sobre la presencia de un cadáver abandonado en la vía pública. De acuerdo con la Policía, el cuerpo se encontraba decapitado y con partes colocadas en fundas plásticas negras.

RELACIONADAS
Asesinatos en El Oro
En Huaquillas, los restos humanos de una persona aparecieron en una funda negra con un panfleto.cortesía

Testigos indicaron que un vehículo llegó al sitio, desde donde fue arrojado un bulto antes de que los ocupantes huyeran a gran velocidad. Durante la inspección, los uniformados hallaron un panfleto con amenazas dirigidas a un grupo delictivo, lo que hace presumir que el crimen estaría relacionado con disputas entre organizaciones criminales.

cárcel del encuentro

Fuerzas Armadas aclaran imágenes de carpas anegadas en cárcel del Encuentro

Leer más

Falsos policías asesinaron a adolescente

Otro hecho se reportó en el sector Las Palmeras, también en Santa Rosa, durante la madrugada de este martes 10 de febrero. Un adolescente de 15 años murió y un joven de 19 resultó herido tras un ataque armado perpetrado dentro de una vivienda.

Familiares de las víctimas señalaron que los atacantes habrían ingresado al inmueble utilizando vestimenta similar a la de la Policía Nacional, lo que les permitió cometer el crimen y huir del lugar. Personal policial del Móvil Este 2 acudió al sitio y confirmó que dos ciudadanos habían sido baleados dentro del domicilio.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ¿Por qué Aquiles Álvarez no tenía el grillete al momento de su detención?

  2. Juicio político a Mario Godoy: RC se quedó sin testigos en el último día de pruebas

  3. “Sin derechos no hay país”: Aguiñaga sobre detención de alcalde de Guayaquil

  4. Pueblos mágicos de Ecuador: 5 destinos para visitar en este Carnaval 2026

  5. Chelsea vs Leeds United HOY: Hora y dónde ver EN VIVO el partido de Moisés Caicedo

LO MÁS VISTO

  1. Estudia gratis en Guayaquil: becas para 29 carreras de tercer nivel disponibles

  2. China desplaza a Canadá y gana espacio en la industria minera de Ecuador

  3. Tensión comercial Ecuador-Colombia: impacto de la denuncia a Ecuador ante la CAN

  4. Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, es detenido en operativo del Caso Goleada

  5. Streaming en febrero: HBO, Netflix y Prime Video apuestan por historias potentes

Te recomendamos