La vida de otro adolescente fue arrebatada en Durán

Un muchacho, de unos 16 años, fue asesinado la mañana de este lunes 6 de junio del 2024. El hecho ocurrió en la ciudadela Primavera 2, en el cantón Durán.

Madre e hija fueron acribilladas en una vivienda en Durán Leer más

El teniente coronel Juan Pablo Calvas, subjefe policial del cantón Durán, indicó que el joven, previo a ser asesinado, había dejado a un niño, su familiar, en una escuela. Luego de aquello fue sorprendido por sujetos armados, quienes le propinaron varios tiros.

"Antisociales, a bordo de una motocicleta, procedieron a dispararle al ciudadano. Lamentablemente cegaron su vida", refirió.

El uniformado mencionó que, hasta el momento, se conoce que el adolescente fue seguido por los motociclistas y esperaron a que deje al niño para acribillarlo.

Ya se investigan las causas de este hecho criminal. Había consternación entre los parientes del chico. Uno de ellos le reclamó a otro por lo sucedido, pero después fueron calmados.

(Lo invitamos a leer: A un adolescente de Durán le arrebataron el celular y la vida)

Entre el pasado 31 de mayo y este 3 de junio, tres menores de edad han sido asesinados en el cantón ferroviario, el más violento a nivel nacional. El 31 de mayo, otro joven, un estudiante de colegio fue asesinado por resistirse a que le roben el celular.

Henry, la víctima de 17 años, fue asesinado a tiros cuando regresaba de su colegio. Vestía el uniforme de la institución educativa, donde cursaba su último año de colegio. El hecho de sangre se registró en la cooperativa 28 de Agosto.

El informe de Chonillo no profundizó en la seguridad que golpea a Durán Leer más

De acuerdo con información de la Policía, el menor de edad se habría resistido al robo de su celular y por eso le descargaron siete tiros, los cuales acabaron con su vida.

(Lo invitamos a leer: Fiscalía abre investigación por el ataque con explosivos en Durán)

“Era mi único hijo varón. Siempre me decía: ‘Mamá, cuando termine el colegio, voy al cuartel’, porque quiero ser militar. Su padre es albañil y en sus ratos libres, mi hijo lo acompañaba al trabajo. Se le llevaron el celular que le regalé el 3 de abril, cuando cumplió 17 años. Le decía que no se lo llevara al colegio, porque era peligroso”, recordó llorando su mamá, Rubí Ortiz.

(Le puede interesar leer: Madre e hija fueron acribilladas en una vivienda en Durán)

La tarde del 2 de junio, asimismo, una madre y su hija fueron asesinadas al interior de un domicilio en el barrio María Piedad, suroeste del cantón.

Secuestros en Guayaquil y Durán: cuatro víctimas en menos de 24 horas Leer más

El crimen ocurrió alrededor de las 15:00 al interior de una vivienda en el mencionado sector. Según los residentes de la zona, se escuchó una ráfaga de disparos de un arma automática y luego una motocicleta huyendo.

Segundo Morla, padre y abuelo de las víctimas, aseguró que no sabía por qué habían asesinado a sus familiares y detalló que su hija tenía 35 años de edad y su nieta 13 años. "Acababa de salir de trabajar, les estaba trayendo comida y me entero que me las han matado", expresó.

(Le puede interesar leer: Joven tenía 19 años y es la víctima 192 de la violencia en Durán)

Los residentes del vecindario añadieron que las víctimas tenían poco tiempo viviendo en el barrio, que habían llegado hace menos de dos meses. Además, aseguraron que los criminales dispararon desde una ventana, sin distinguir a quiénes estaban ultimando.

(Lo invitamos a leer: 'Arropados' por la violencia en Durán)

Frente a estos hechos criminales, la ciudadanía clama por ayuda y acciones. "Militaricen a Durán, por favor, no podemos más. No podemos ver como asesinan a nuestra gente. Esto es doloroso. Tenemos golpeada el alma. No podemos ya, por favor, ruego por ayuda. Alcalde, presidente... Paren con la indolencia. Por favor", exclamó Anabell Nogales, residente de Durán.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!