El informe de Chonillo no profundizó en la seguridad que golpea a Durán

Como lo había previsto, el alcalde de Durán Luis Chonillo hizo su rendición de cuentas vía telemática, por seguridad. Esto, luego de que el 27 de mayo se registraran una serie de atentados en contra de varios inmuebles municipales en el cantón, entre ellas la explosión de un coche bomba en los exteriores de la Alcaldía. Pese a ello y al hecho de que la ciudadanía ha reconocido vivir con “terror”, durante su intervención, que no superó los 20 minutos, del tema se habló a breves rasgos.

Como ha hecho énfasis en entrevistas anteriores con EXPRESO y en sus canales oficiales, Chonillo, quien en mayo de 2023 sufrió también un atentado de camino a la primera sesión de Concejo, donde resultó ileso, pero murieron varias personas; centró su discurso en los desafíos que ha tenido para gobernar un municipio que, recordó, tenía un gran problema: un déficit presupuestario.

“En la parte financiera hemos tenido que desarrollar una estrategia para optimizar todos los recursos, llevando obras y logrando reducir en un 28 % la deuda con la que recibimos el Municipio, que era de $ 79 millones. Logramos asimismo pagarle a los jubilados, al sindicato, a nuestra nómina, que es el mayor capital humano en una administración que funciona en tiempos de guerra (...); y a Interagua, con quien teníamos una deuda histórica. Hemos logrado mucho”, aseguró; al destacar que ha logrado dotar cada vez más de agua potable al territorio; que ha sido por décadas su mayor problema. Hoy, lo es la inseguridad.

Por tal razón, para ciudadanos como Rosa López y Norman Chávez, Chonillo debió centrar su inforea en lo que se hará y en lo que exigirá al presidente Noboa.

“Estamos intranquilos y a tope con el miedo. Hubiese querido que aproveche el espacio, no para que pida, sino para que exija esa seguridad que merecemos. Durán se desangra”, pensó López.

Para Chonillo, que no precisó si la obra pública se verá afectada o disminuirá tras los hechos de violencia registrados; haber dado mantenimiento integral a los 7 pozos y al acueducto, y con ello haber logrado mejorar la producción y distribución del agua es uno de los mayores logros alcanzados en este primer año.

Dos atentados cerca del Municipio de Durán puso en alerta a la ciudad. El alcalde Luis Chonilllo suspendió la jornada presencial de trabajo hasta nuevo aviso.



Lee más 👇 https://t.co/GVdvt5ocFh — Diario Expreso (@Expresoec) May 27, 2024

Chonillo aseguró que, por ser un patrimonio de la ciudad, pretende recuperar la estación del ferrocarril, por lo que pide al Gobierno Central que les dé el espacio en calidad de convenio o comodato para intervenirlo y mantenerlo.



“Para tener un mayor caudal, elevemos ya un proceso de compra de válvulas, tuberías y macromedidores; que son los materiales que nos permitirán atender una rotura o crisis de forma inmediata. Hemos logramos ya producir 1.400 metros cúbicos de agua; y para mediados o finales de junio esperamos llegar a una producción de 2.000 metros cúbicos o superarlos...”, sentenció

Si bien en la intervención Chonillo dio luz verde a que los internautas que se conectaron les envíen sus inquietudes en torno a la administración o proyectos ejecutados o por ejecutar, al término de esta solo respondió dos preguntas, relacionadas al agua potable y a la reconstrucción del tejido social. Que las respuestas no contestadas las irá respondiendo, dijo, a través de correos electrónicos y mensajes por interno en las redes.

La mejor expresión de una democracia saludable es la participación ciudadana, por tal razón los invito al proceso de deliberación de mi rendición de cuentas para propiciar un intercambio necesario entre la sociedad civil y la autoridad.



Aquí pueden revisar mi informe narrativo:… https://t.co/m9rgmpEX0s — Luis Chonillo (@CHONILLOec) May 21, 2024

“Quisiera saber cuándo se intervendrán las calles, hay demasiados huecos y si no los cubre ahora, vendrá otro invierno y los daños serán los mismos. La calle 35 es decadente. ¿La intervendrá?”, cuestionó la usuaria Norma Calderón. Sobre este punto, vía Facebook, donde se hizo la transmisión, la ciudadana Saria Pozo, criticó el tipo de obra vial desarrollado. “En septiembre vinieron a dañar las calles de la cooperativa Roberto Gilbert y todo está en mal estado. No entra ni el carro de basura. Si no da solución, no dañe las calles”, se quejó.

Chonillo, sin embargo, previamente se refirió al trabajo de bacheo. Dijo que han colocado 13.5 kilómetros de carpeta asfáltica en el territorio y que se han bacheado 9.500 metros cuadrados.

Para Calderón, esa labor “evidentemente no ha sido suficiente”. “Parece que una bomba ha caído en nuestras calles. Es deprimente nuestra ciudad. Estamos rodeados de huecos, balas, asesinados; y de fondo solo oímos explosiones...”, señaló.

