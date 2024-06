Madre e hija fueron acribilladas en una vivienda en Durán

Una madre y su hija fueron asesinadas al interior de un domicilio la tarde del domingo 2 de junio en el barrio María Piedad, al suroeste del cantón Durán, en la provincia del Guayas.

Asamblea pide la declaración de emergencia del hospital de Sucumbíos Leer más

El crimen ocurrió alrededor de las 15:00 al interior de una vivienda en el mencionado sector. Según los residentes de la zona, se escuchó una ráfaga de disparos de un arma automática y luego una motocicleta huyendo.

Segundo Morla, padre y abuelo de las víctimas, aseguró que no sabía por qué habían asesinado a sus familiares y detalló que su hija tenía 35 años de edad y su nieta 13 años. "Acababa de salir de trabajar, les estaba trayendo comida y me entero que me las han matado", expresó.

También indicó que su hija tenía otra niña aún de brazos pero que en ese momento se encontraba fuera de la casa junto con su padre, el cual se dedica a trabajos de construcción y que desconocía si tenía problemas con algún grupo criminal.

Los residentes del vecindario añadieron que las víctimas tenían poco tiempo viviendo en el barrio, que habían llegado hace menos de dos meses. Además, aseguraron que los criminales dispararon desde una ventana, sin distinguir a quiénes estaban ultimando.

Luego del doble asesinato, personal de Medicina Legal y Criminalística llegó para recabar los indicios balísticos del delito y trasladar los cuerpos al Laboratorio de Ciencias Forenses para realizarle la respectiva autopsia.

Para más contenido SUSCRÍBETE A EXPRESO