Vecinos de San José, en Ambato, exigen apertura de calles tras 30 años de espera

En el barrio San José de la parroquia Martínez, al norte de Ambato, los habitantes esperan desde hace más de tres décadas la apertura de las calles Enmero y Encinas, las cuales deben conectar con la calle Bambú.

Esta obra pública permitiría no solo la movilidad adecuada, sino también el acceso a servicios básicos como el alcantarillado sanitario, del que carecen al menos 20 familias del sector.

La situación ha generado una creciente tensión entre vecinos. El retraso se debe a dos predios que interrumpen el trazado vial y cuyos propietarios apelan a un proceso de expropiación. Proponen, en cambio, una alternativa conocida entre los vecinos como la “cuchareta”, un eje vial de retorno que evitaría demoler sus viviendas y árboles sembrados.

Luis Mayorga, uno de los residentes del barrio, construyó su casa en 2019 y habilitó un camino alterno para facilitar el paso a los vecinos. Sin embargo, advirtió que podría cerrarlo. “Si el Municipio no atiende pronto el pedido de las calles, lamentablemente me va a tocar cerrar mi patio y los vecinos no tienen por dónde salir”, expresó.

Alberto Bonilla, otro habitante, afirmó haber cedido 8 metros de su terreno para la apertura de la vía. “Es injusto que por dos vecinos se paralice todo. Esperamos que se culminen los trabajos”, dijo.

Blanca Castro coincidió en que “la mayoría está cediendo parte de sus terrenos, pero debe ser igual para todos. No queremos cucharetas. Las calles deben unirse”.

Claman por servicios básicos

En contraste, Vilma Morales, una de las propietarias de los predios en disputa, indicó que cuando compró el terreno no existía indicio de una calle proyectada. “Revisamos los planos y nunca se mencionó que pasaría una calle por aquí. Hemos sembrado más de 32 especies frutales y palmeras que son hábitat de aves”, manifestó.

Morales solicitó que, en caso de ser necesaria una afectación a su cerramiento, pero en la zona que proponen la cuchareta, se le dé tiempo para retirar las piedras que, según contó, trajo manualmente desde Ambato.

El abogado Mauricio Palate, defensor de las familias afectadas por el posible trazado, precisó: “No nos oponemos al desarrollo, pero proponemos una vía alterna para proteger la naturaleza. Hemos pedido reformar la ordenanza que impide la curva de retorno”.

Proyecto fue trazado en 1993

Por su parte, Elba Querido, vecina del sector, recordó que el proyecto original, trazado en 1993, establecía que las calles Enmero y Encinas debían unirse directamente con la calle Bambú, sin desvíos. “La curva de retorno nos perjudicaría. No llegarían obras básicas como el alcantarillado. Seguimos con pozos sépticos”, lamentó.

Janeth Bonilla se sumó a la preocupación. “Todos hemos cedido lo que nos corresponde, pero por dos familias no se avanza. Ya han pasado 30 años”, dijo.

El jurídico y técnicos de la Municipalidad de Ambato realizaron una inspección en el sitio para verificar la situación en campo.

A los moradores les comunicaron que en una semana se emitirán los resultados de viabilidad técnica y legal del proyecto.

La expectativa vecinal es alta, pues se trata de una obra que consideran urgente y postergada-según ellos- de manera injusta. El desafío de la administración municipal será conciliar el desarrollo urbano con los derechos individuales y la protección ambiental.

