Escalinatas del centro de Ambato, convertidas en pasajes del miedo y abandono

Subir por las escalinatas de la calle Oriente hasta la Loja, en el centro de Ambato, es una experiencia que mezcla miedo y desagrado. Durante el trayecto, quienes se atreven a caminar por este paso peatonal deben soportar un penetrante olor a orina y observar desechos de toda clase: fundas con basura, ropa vieja y hasta colchones abandonados. En las estructuras hay, además, grafitis, y algunas barandas ya están desgastadas. Las paredes, de igual manera, lucen sin pintura.

Problemas de infraestructura

Lorena Caiza, comerciante del Mercado Central, recorre este camino a diario para llegar a su puesto de frutas. Asegura que, pese a estar en pleno centro de la ciudad, este espacio es ignorado por las autoridades y la ciudadanía.

“No podemos esperar que siempre nos hagan las cosas las autoridades. También depende de nosotros, como vecinos, limpiar, pero muchos no colaboran y otros solo vienen a ensuciar”, reclama mientras muestra uno de los tramos con maleza crecida y fundas de basura entre las gradas.

Pero no solo la suciedad preocupa. La inseguridad también acecha. Las escalinatas, por ser zonas solitarias y con poca visibilidad e iluminación, se han convertido en refugio de delincuentes, especialmente en horas de la noche o temprano en la mañana. Caiza admite que camina con el corazón en la mano y evita usar el celular, por miedo a ser asaltada.

Personas en situación de calle y consumidores aprovechan el espacio. YADIRA ILLESCAS

Un caso similar ocurre en las escalinatas de la calle Teresa Flor y Montalvo. A solo tres cuadras de la transitada avenida Cevallos, este pasaje se ha vuelto un escondite ideal para arranchadores y consumidores de droga. Marco Tipán, vecino del sector, lamenta que algunos propietarios arrienden habitaciones sin verificar antecedentes.

“Es un error dejar que cualquiera venga a vivir sin saber quién es. Algunos vecinos lo hacen por necesidad, pero luego eso se convierte en un problema para todos. Aquí se ha visto gente sospechosa entrando y saliendo a cualquier hora”, denunció.

Escalinatas descuidadas sobran. YADIRA ILLESCAS

La falta de control y mantenimiento también se replica en los tramos que conectan la avenida 13 de Abril con los barrios de la zona suroccidental de Ambato. Desde hace meses, las escalinatas están cubiertas de hojas secas, botellas de licor y más desechos.

En el barrio Bellavista, los moradores relatan que incluso después de la inauguración de una Unidad de Policía Comunitaria, la delincuencia persiste. “Hace tres días se robaron un auto frente a la casa de mi cuñado”, afirmó Rosa Chuquimarca, habitante del sector.

Para muchos ambateños, estos accesos peatonales son rutas obligadas. Pero se han convertido en zonas peligrosas, olvidadas por las autoridades y poco valoradas. La falta de iluminación, control y limpieza los ha transformado en pasajes del miedo.

Desde la Dirección de Servicios Públicos del Municipio se indicó que se han planificado mingas y campañas de concienciación, pero reconocen que, sin la colaboración ciudadana, los esfuerzos son insuficientes. “Queremos mejorar estos sitios, pero necesitamos que la gente los cuide. Es un trabajo conjunto”, dijeron.

Pero para la ciudadanía, hacer mingas no es suficiente. “¿Por qué no convertir estos espacios en sitios turísticos? ¿Por qué no plasmar ahí murales? Estos sitios bien iluminados y con vida van a fortalecer la convivencia y atraer al turista. Necesitamos recuperar la vida de barrio, sana. Necesitamos recuperar nuestros espacios públicos. Y con obras sencillas, con voluntad política, se lo puede lograr”, pensó Lourdes Arias, residente de Ambato.

