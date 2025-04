Ambato: Presión por ordenanza de la fauna urbana tras abuso sexual a animal

Colectivos animalistas, ciudadanos y defensores de derechos se concentraron fuera de la Alcaldía de Ambato con pancartas. “Matilda no murió, la mataron”, “Una sociedad que maltrata animales está enferma”, “Ordenanza de fauna urbana ¡ya!”, se leía en los carteles.

Motivos de protesta

En la protesta se pedía ayer la aprobación de la normativa, que ha estado esperando más de una década por entrar en vigencia. El caso tomó relevancia luego de que el jueves anterior, una perra fue hallada sangrando en el parque de la ciudadela La Presidencial.

Ella habría sido abusada sexualmente y trataba de levantarse pero no tenía la fuerza suficiente. Vecinos la ayudaron y la bautizaron Matilda.

La llevaron a una veterinaria pero les dijeron que su cuerpo estaba destrozado: presentaba cortes internos, infecciones avanzadas y una enfermedad venérea, producto del abuso sexual. Había parido recientemente, pero su estado era irreversible. Se optó por la eutanasia.

“Cuando le toqué su patita, antes de la inyección, le dije que ya no iba a sufrir más”, contó entre lágrimas Alexandra Moposita, una de las vecinas que la encontró. “Creemos que alguien la violó con un objeto, la dejaron botada como basura”.

Gabriel Reyes, del colectivo Patitas Solidarias, recordó que, desde 2009, Ambato no tiene una legislación que proteja efectivamente a perros, gatos y otros animales domésticos. “El caso de Matilda no es el único. Es el más atroz. Y eso nos duele. No puede volver a pasar”.

La alcaldesa Diana Caiza reconoció que la norma está en lista de espera. Aunque fue presentada por la actual administración, aún no se la aprueba. De los 74 artículos que contiene, solo se han aprobado 29.

Diego Proaño, concejal y presidente de la Comisión de Fauna Urbana, aseguró que se prevé su aprobación total en tres sesiones más. “Esta ordenanza incluirá el registro de mascotas, el control de refugios, clínicas, veterinarios, y sanciones para quienes maltraten o vendan animales ilegalmente”, explicó.

Hace unas dos semanas, colectivos animalistas presentaron una acción de incumplimiento contra el Cabildo, porque dicen que se debió aprobar la norma en 2019.

