La UNE y FUT marcharon en Quito en contra de la Ley de Integridad Pública

La Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) insisten en la inconstitucionalidad de tres leyes aprobadas por la Asamblea y sancionadas por el presidente Daniel Noboa. La mañana del 11 de julio de 2025, ambas organizaciones marcharon hacia la Corte Constitucional para sumar argumentos a sus demandas ya presentadas ante ese organismo.

La concentración de la UNE y el FUT arrancó desde las 09:00 en la calle Ascázubi, en el norte de Quito. Allí se ubica la sede de la UNE. Con banderas, pitos y carteles, lo maestros y trabajadores iniciaron la movilización por las calles Eloy Alfaro, Amazonas, Colón y 12 de Octubre. Gritaron consignas en contra del Gobierno de Noboa como: "Y va a caer. Este Gobierno va a caer" y "Tres rechazos a las leyes de Noboa".

¿Qué plantean estas organizaciones sociales?

El Magisterio pide que se declaren inconstitucionales las leyes de Solidaridad Nacional, Integridad Pública y de Inteligencia. Las dos primeras fueron enviadas con carácter de económica urgente por Daniel Noboa. La Ley de Inteligencia fue trabaja por la Comisión de Seguridad de la Asamblea en la que el oficialismo tiene mayoría.

Para la UNE, la principal queja tiene que ver con la Ley de Integridad Pública. Andrés Quishpe, presidente de esa organización dijo que no permitirán que el Ejecutivo con su mayoría en la Asamblea violenten sus derechos. "Vamos a la Corte porque entregaremos un sustento constitucional, artículo por artículo, de la Ley de Integridad sobre cómo se violentan los derechos de la mujeres y los trabajadores", señaló.

También tienen otro pedido. El Magisterio insiste en que el Gobierno declare en emergencia al sistema educativo. "Declarar en emergencia la educación no significa cerrar las aulas. Significa dotarle de recursos económicos para un plan de reinserción de escolar", señaló.

Sobre las evaluaciones a los servidores públicos previstas en la misma ley, Quishpe dijo que desde 2017 la UNE ha planteado la evaluación a docentes pero que el Gobierno ha argumetado que no existe presupuesto.

Educadores piden declarar en emergencia el sistema educativo y rechazan recortes a derechos laborales.

Por su parte, el presidente del FUT, Edwin Bedoya, dijo que el tiempo con el que fueron tramitadas las leyes urgentes no es suficiente y planteó que regresen a la Asamblea para que tengan un trato ordinario; es decir, que no haya el plazo de 30 días para todo su tratamiento. También cuestionó las evaluaciones a servidores públicos. Indicó que no se pueden usar como un mecanismo para el miedo.

Sobre las compensaciones por jubilación

El 10 de julio de 2025, la Asamblea aprobó la Ley de Áreas Protegidas. En ella se incluyó un artículo para enmendar lo que se estableció en la Ley de Integridad Pública respecto a la compensaciones jubilares.

El conflicto se originó porque se planteó que, para acceder a esa compensación, los trabajadores debían cumplir los 65 años. Antes de la Ley de Integridad Pública, dicha compensación se establecía a partir de los 60 años. En la Ley de Áreas Protegidas se incluyó que se mantenga a partir de los 60 años.

Quishpe dijo que el Gobierno les dio la razón al hacer esa rectificación. "Les enseñamos que no se trató de un error sino que era una decisión política. Aún así, la Ley de Integridad Pública amenaza la estabilidad laboral", concluyó.

