Tungurahua impulsa mejoras a su tomate riñón

La provincia busca consolidarse como la principal proveedora de esta fruta en el país

Producto. Comerciantes del Mercado Mayorista de Ambato organizan cajas de tomate riñón para su distribución.

El tomate riñón es un ingrediente esencial en la mesa ecuatoriana y latinoamericana. Presente en ensaladas, salsas y platos tradicionales, su demanda constante ha impulsado mejoras en los procesos de producción, comercialización y distribución.

En Tungurahua, este esfuerzo se refleja en el movimiento diario del Mercado Mayorista de Ambato, desde donde se abastece gran parte del territorio nacional y se reactivan los envíos internacionales.

El mercado, ubicado al sur de la ciudad, abre sus puertas para recibir a productores y comerciantes de varias provincias. Este espacio se ha convertido en un eje estratégico de la economía regional y en el principal punto de distribución de tomate riñón del país.

Según Alcides Quinatoa, gerente del Mercado Mayorista, la producción proviene principalmente de Tungurahua y parte de Cotopaxi, zonas que abastecen de manera constante al mercado nacional. “Desde aquí se distribuyen alrededor de 60 mil cajas diarias de tomate riñón a todo el Ecuador”, explicó.

Uno de los cambios más importantes en la comercialización del tomate ha sido la implementación de cajas de cartón reguladas de 20 kilogramos, que reemplazaron a las antiguas cajas de madera.

Esta transición permitió mejorar el embalaje, la conservación del producto y el orden dentro del mercado. Quinatoa detalló que el costo promedio de producción de una caja es de ocho dólares, mientras que su precio de venta oscila entre 12 y 13 dólares en tomate de mejor calidad, lo que permite una rentabilidad cercana al 10 por ciento.

“La ventaja de la caja es que garantiza el embalaje y permite conocer con mayor claridad los costos y ganancias”, señaló.

La calidad durante el transporte

Este sistema ha sido clave para mantener la calidad durante el transporte, especialmente en los envíos de larga distancia. Además, ha contribuido a que el tomate riñón de la provincia gane reconocimiento en mercados internacionales.

Tras el paro nacional registrado en septiembre de 2025, las exportaciones hacia Colombia se suspendieron temporalmente. Sin embargo, desde enero de 2026 se retomaron los envíos.

El viernes 30 de enero, por ejemplo, se despacharon cerca de 4 mil cajas con destino al vecino país.

“La conexión es directa con comerciantes colombianos, especialmente de Pasto”, indicó Quinatoa, quien añadió que durante 2025 también se realizaron exportaciones, aunque en menor volumen debido a las dificultades logísticas. Y como se entrega directamente a los comerciantes, no han tenido problema, hasta el momento, recalcó Quinatoa.

Desde el lado comercial, Inés Chango, comerciante del Mercado Mayorista, destacó los beneficios del nuevo empaque. “La nueva presentación es muy buena, el tomate llega en mejor estado y no se daña en el camino. Eso ha permitido que el producto llegue bien incluso hasta Colombia”, afirmó.

Chango, quien expende tomate de carne para todo el país, considera que la calidad del producto y el manejo adecuado de la carga han fortalecido la confianza de los compradores nacionales e internacionales.

