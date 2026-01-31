Memoria ancestral al pie del Tungurahua

Las Caras y sus vestigios de una ocupación humana de más de 500 años

En el caserío de Chacauco, cantón Pelileo, provincia de Tungurahua, se levanta un espacio donde la naturaleza y la memoria ancestral dialogan en silencio. Se trata de Las Caras, un sitio considerado energético y sagrado, ubicado en las faldas del volcán Tungurahua, que conserva vestigios de una ocupación humana de más de 500 años.

Te puede interesar El fuego sagrado y la lectura guiaron el nombramiento del Yayá y la Mamá Shalva

Manuel Rosero, guía y propietario del lugar, explica que en esta zona habitaron los Quillayacus, a quienes se les atribuye el tallado de rostros en las rocas. Estas figuras pétreas, visibles a lo largo del sendero, habrían sido una forma simbólica de protección frente a la fuerza del volcán y a los constantes cambios del entorno natural.

Tres sicariatos en Santa Elena estremecen a sus cantones: estas fueron las víctimas Leer más

El recorrido por la Ruta de Las Caras revela un paisaje enigmático. Entre el bosque y la piedra, los visitantes encuentran espacios destinados a la recarga de energías, ruinas petrificadas y piscinas de aguas termales donde emergen formas que evocan rostros humanos. Uno de los puntos que más atrae la atención es el llamado pozo de los deseos, una vertiente natural que concentra prácticas simbólicas heredadas y reinterpretadas con el paso del tiempo.

La cascada del Duende

Uno de los espacios más representativos es la cascada del Duende. Los visitantes se detienen a realizar actos cargados de simbolismo. Algunos lanzan monedas al agua; otros se acercan a las piedras para dejar sus peticiones en silencio, en un gesto que remite a rituales ancestrales de agradecimiento y conexión con la naturaleza.

Según la tradición oral, los antiguos pobladores tallaban figuras en las rocas, y con el paso del tiempo el golpe constante del agua ha dado origen a pequeñas formaciones pétreas con apariencia de rostros. Rosero señala que algunas de estas piedras tardan entre 20 y 30 años en formarse y que la cascada crece aproximadamente cinco centímetros cada año.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!