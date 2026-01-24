Señor del Terremoto: la tradición que une a Patate

La figura religiosa de madera sobreviviente al terremoto de 1797 es símbolo de identidad cultural

En el corazón del valle de Patate, una imagen de madera guarda siglos de memoria. Se trata del Señor del Terremoto, figura que, según la tradición local, fue hallada intacta entre los escombros tras el devastador sismo del 4 de febrero de 1797.

Desde entonces, su presencia se convirtió en un símbolo de esperanza para los católicos y en el eje de una de las tradiciones culturales más antiguas de Tungurahua.

Cada año, entre enero y febrero, el cantón se transforma. Las calles se llenan de música, color y visitantes que llegan no solo por devoción, sino también por el valor cultural de una festividad que ha sido transmitida de generación en generación. Para muchos habitantes, la celebración es parte de su identidad, más allá de las creencias religiosas.

La imagen se conserva en la iglesia matriz, declarada Santuario Diocesano, y es considerada uno de los bienes patrimoniales más valiosos del cantón. A lo largo de los años ha sido restaurada para preservar su estructura original, debido a su antigüedad y significado histórico.

“La fiesta no es solo religión. Es memoria, unión y pertenencia. Nuestros abuelos nos enseñaron a cuidarla y hoy nos toca a nosotros continuar ese legado”, explica Ximena Bustos, integrante del comité organizador.

El lema de este año, “Fe, comunión y tradición”, se vincula con el Año Jubilar de la Iglesia Católica, pero también refleja el sentido comunitario que caracteriza a esta celebración: la idea de que la identidad cultural se construye colectivamente.

Entre los actos más representativos destaca la tradicional chamiza: una estructura de ramas secas que es arrastrada por bueyes durante el desfile principal y luego quemada en la plaza. Para los habitantes, este ritual simboliza la destrucción provocada por el terremoto y, al mismo tiempo, la renovación del pueblo.

La programación incluye además la peregrinación hacia El Templete —lugar donde habría sido hallada la imagen—, la pasada de flores y ceras, las bandas de pueblo, ferias gastronómicas y actividades culturales que involucran a barrios, familias y organizaciones.

Programación de las festividades

Las festividades iniciaron el 17 de enero con actos preparatorios. El pregón y la serenata se realizan este 24 de enero, mientras que el 25 de enero se desarrolla la feria y la peregrinación.

El día central de la festividad será el sábado 31 de enero, con desfile, chamiza, quema simbólica y juegos artificiales. El próximo domingo 1 de febrero se realizará la misa campal en el estadio municipal. La agenda culminará el 16 de febrero con el tradicional festival taurino.

De forma paralela, la ExpoFeria congrega a emprendedores y comerciantes de varias provincias del país. Para Óscar Ojeda, coordinador del evento, estas actividades “no solo preservan la tradición, sino que fortalecen la economía local y proyectan a Patate como destino cultural de Ecuador”, destaca.

