Chakra medicinal, herencia ancestral que se mantiene en Archidona

En esa zona se elevan plantas que alivian, curan y hasta lavan la ropa

En Archidona, cantón amazónico de la provincia de Napo, la relación entre la naturaleza y la salud es una práctica cotidiana que se preserva en las chakras.

En los huertos y senderos el conocimiento ancestral se mantiene como un pilar cultural frente al avance de la modernidad y la pérdida progresiva de saberes tradicionales.

Especies como la chiri wayusa, rayu kaspi, kasha kara, verbena, zingra panga, caballo kaspi, kiru jambi yura, uma nanay panga y basu panga forman parte de un sistema de medicina natural transmitido por generaciones.

Cada planta cumple una función específica: aliviar dolencias, reducir inflamaciones, combatir infecciones o fortalecer el cuerpo, en una lógica de respeto y equilibrio con la selva.

La selva como fuente de sanación



Hummandi, líder shuar, explica que la montaña ofrece múltiples beneficios para la salud, siempre que se sepa reconocer y utilizar sus recursos. “En la selva hay plantas que sirven para curar, para limpiar e incluso para lavar la ropa. Existen hojas que funcionan como jabón o papel higiénico y ayudan a eliminar impurezas del cuerpo y del cabello”, señala, aludiendo a prácticas que forman parte de la vida cotidiana ancestral.

Desde su chakra, César Salazar impulsa la conservación de plantas medicinales para evitar que desaparezcan. Afirma que muchas poseen propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, pero advierte que el conocimiento ancestral se debilita entre las nuevas generaciones.

Por ello, cultiva especies en su hogar, donde mantiene una amplia variedad, con el objetivo de que los jóvenes aprendan a reconocerlas y valorarlas.

En el Cañón de Archidona, Oswaldo Rodríguez, nativo del cantón, guía a visitantes por senderos donde cada planta es presentada con sus beneficios medicinales.

Para él, desde tiempos antiguos la naturaleza ha estado dotada de una sabiduría capaz de sanar al ser humano, aunque muchas veces no se le preste la atención que merece.

