Triple crimen en Salinas: Quiénes eran los tres hombres asesinados en una gasolinera

Las víctimas tenían entre 25 y 44 años. Dos de ellos tenían antecedentes penales

En la camioneta negra se movilizaban las víctimas del crimen cometido en una estación de servicio de Salinas.

La violencia no da tregua en la provincia de Santa Elena. En las últimas semanas, los crímenes al estilo sicariato se han vuelto parte del día a día, sembrando miedo entre los habitantes de una provincia que hace tiempo perdió la tranquilidad. El terror volvió a sentirse la noche de este lunes 27 de octubre, cuando tres hombres fueron acribillados en plena vía pública del cantón Salinas.

El ataque ocurrió cerca de las 22:00 en la avenida Carlos Espinoza Larrea, en una gasolinera. Según testigos, las víctimas arribaban en una camioneta doble cabina color negro, de placas GTJ-9427, para abastecer combustible, cuando fueron interceptadas por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta. Los sicarios abrieron fuego sin piedad, realizando más de 20 disparos.

Dos de las víctimas tenían antecedentes penales

Las víctimas fueron identificadas como Luis Fernando López Sarmiento, de 44 años, quien conducía el vehículo, y sus acompañantes Holger Aurelio Orrala Silvestre, de 25, y Marcos Josué Mirabá Rugel, de 24 años. Los dos últimos registraban antecedentes penales por microtráfico, asociación ilícita y porte ilegal de armas de fuego.

Emerson Domínguez, jefe del distrito policial La Libertad–Salinas, confirmó los antecedentes de las víctimas e informó que las unidades investigativas trabajan para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables. “No se descarta que el ataque haya estado dirigido contra los dos jóvenes”, señaló.

En el barrio 9 de Octubre, en Muey, donde residía Orrala, el crimen generó conmoción. Los vecinos lamentaron su muerte, recordando que provenía de una familia trabajadora.

Violencia sin freno en Santa Elena

Octubre se perfila como el mes más violento de 2025 en la provincia de Santa Elena, con 26 homicidios registrados hasta la fecha. La característica más alarmante: la mayoría de los ataques han sido múltiples, con dos o más víctimas en cada hecho.

El 7 de octubre, los albañiles Erick Yagual (26 años) y Fausto Andrade (46) fueron acribillados en la ciudad de Santa Elena.

El 9 de octubre, en La Libertad, murieron Pedro Manuel Flores Ávila y otro joven conocido como Toño. Ese mismo día, en la comuna Valdivia, sicarios irrumpieron en un bar y asesinaron a cuatro personas: Noé Cruz, Roque Sabando, Matías Gonzabay y Jesús Marín.

El 16 de octubre, una pareja —Gabriel José Reyes y Julexi del Pezo— fue ejecutada dentro de un taxi en el barrio Nicolás Lapentti, también en Muey.

La madrugada del 25 de octubre, en el barrio Vinicio Yagual 2, tres mujeres fueron asesinadas: Melisa Johana Cedeño Vásquez (39), Linda Martina Morante (25) y María José Peña Cedeño, de apenas 15 años.

Los hechos, ocurridos con pocos días de diferencia, evidencian un escenario de violencia imparable que sacude a Santa Elena. Las autoridades policiales mantienen operativos, pero los crímenes no cesan, dejando a los habitantes entre la indignación, el miedo y la incertidumbre.

