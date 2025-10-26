Triple crimen en Muey: Quiénes fueron las mujeres asesinadas en barrio Vinicio Yagual

Residentes de esta parroquia de Salinas dicen que las víctimas vivían desde hace poco tiempo en el sector

En los oídos de los pobladores del barrio ´Vinicio Yagual 2, de la parroquia José Luis Tamayo (también conocida como Muey), del cantón Salinas (Santa Elena), aún retumba el sonido de los disparos.

En este lugar, varios sujetos armados irrumpieron en una vivienda, en la madrugada del sábado 25 de octubre, y acabaron con la vida de Melisa Johanna Cedeño, de 40 años; su hija María José Peña Cedeño, de 15; y Linda Lissette Martínez, una amiga que las acompañaba.

Aunque muchas personas del sector aseguran no haberlas conocido, la crueldad del crimen ha dejado una profunda sensación de miedo y tristeza.

“Fue como a las tres de la madrugada cuando se escucharon los disparos. Pensamos que era una balacera más, pero después supimos que habían matado a tres mujeres”, contó un morador visiblemente consternado.

Las víctimas vivían desde hace pocas semanas en la casa donde ocurrió la tragedia. “Ellas no eran de aquí, vinieron a alquilar un departamento. Casi no salían, por eso nadie las conocía”, dijo otro vecino.

Según información preliminar, las mujeres habrían llegado desde Anconcito para residir en el barrio, aunque se desconoce el motivo de su mudanza.

En el vecindario, el miedo se palpa. Pocos se atreven a hablar del caso. “Aquí las paredes tienen oído, mejor quedarse callado”, susurró una mujer que pidió no ser identificada. En la zona ya se habían registrado ataques al estilo sicariato, pero nunca uno con tal nivel de violencia.

De acuerdo con los primeros informes policiales, los asesinos llegaron alrededor de las 03:00, derribaron la puerta principal del inmueble y abrieron fuego contra las víctimas.

En la escena, los peritos levantaron más de diez indicios balísticos. Los cuerpos quedaron tendidos dentro del dormitorio, donde se presume que las mujeres dormían.

Una de las víctimas tenía antecedentes

La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones para determinar el móvil del crimen. Las primeras hipótesis apuntan a un ajuste de cuentas relacionado con el microtráfico, ya que una de las fallecidas registra antecedentes por este delito.

Sin embargo, los agentes no descartan otras líneas, entre ellas una posible deuda pendiente o conflictos con personas que también habitan en el mismo inmueble. Se trata de una casa donde se rentan varios departamentos.

Hasta el momento, los peritos mantienen la investigación bajo reserva. Los agentes revisan cámaras de seguridad en los alrededores para identificar el vehículo en el que se movilizaron los sicarios. Mientras tanto, el barrio permanece en silencio, dominado por la consternación y el temor.

