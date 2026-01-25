Triple crimen en El Triunfo deja miedo y provoca el cierre de una decena de negocios

Las tres víctimas, que tenían entre 21 y 33 años, no registraban antecedentes penales, según las autoridades

Los tres hombres fueron asesinados afuera del Municipio de este cantón de Guayas.

Los comerciantes del cantón El Triunfo, en la provincia del Guayas, permanecían atemorizados este domingo 25 de enero tras la masacre que -un día antes- dejó tres hombres acribillados en los exteriores del Municipio.

Como Ariel Keyle Burgos Rodríguez, Luis Miguel Tixi Lugo y Carlos Revelo Quezada fueron identificados los tres jóvenes que, a las 20:30 del sábado 24 de enero, fueron asesinados a tiros en las calles 24 de Mayo y Assad Bucaram, en el centro de la localidad.

Agentes de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (Dinased) y de Criminalística encontraron una moto cerca de los cadáveres, por lo que se investiga si el vehículo pertenecía a una de las víctimas.

Además, se recogió una decena de casquillos percutidos, presumiblemente calibre 9 milímetros, lo que hace sospechar que los sicarios habrían utilizado varias armas para ejecutar el triple crimen.

Varios moradores del sector, que pidieron no ser identificados por temor a represalias, comentaron que las víctimas presuntamente estaban conversando cuando fueron atacadas. Las autoridades investigan cuántos sujetos participaron en el hecho y en qué vehículo huyeron.

“La balacera fue fuerte y todos nos escondimos en nuestras viviendas. Incluso los locales de la zona rosa cerraron. No sabemos por qué ocurrió este atentado; estamos con miedo y pedimos una intervención militar urgente”, detalló un habitante del sector.

Este triple crimen dejó vacías las calles de El Triunfo, debido al temor ciudadano y de comerciantes. ÉDGAR ROMERO

Violencia golpea también al comercio

Guerra urbana en el Guasmo Sur: videos muestran a grupos armados con fusiles Leer más

Carmen Sánchez señaló que, debido a esta masacre, este domingo una decena de locales de comida y de venta de víveres de primera necesidad no abrieron sus puertas.

“Estas muertes nos ahuyentaron a los turistas. No abriré mi restaurante hasta la próxima semana, cuando se calmen las cosas”, recalcó la comerciante de 50 años.

Fiscalía y Policía investigaban en qué sectores del cantón residían las víctimas y a qué se dedicaban. Mientras tanto, los cuerpos fueron retirados de la morgue sin que sus allegados emitieran declaraciones.

Una autoridad del cantón detalló a EXPRESO que los fallecidos no registraban antecedentes penales y que las investigaciones continúan para determinar las causas del triple crimen.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!