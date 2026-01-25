Triple crimen en El Triunfo deja miedo y provoca el cierre de una decena de negocios
Las tres víctimas, que tenían entre 21 y 33 años, no registraban antecedentes penales, según las autoridades
Los comerciantes del cantón El Triunfo, en la provincia del Guayas, permanecían atemorizados este domingo 25 de enero tras la masacre que -un día antes- dejó tres hombres acribillados en los exteriores del Municipio.
Como Ariel Keyle Burgos Rodríguez, Luis Miguel Tixi Lugo y Carlos Revelo Quezada fueron identificados los tres jóvenes que, a las 20:30 del sábado 24 de enero, fueron asesinados a tiros en las calles 24 de Mayo y Assad Bucaram, en el centro de la localidad.
Agentes de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (Dinased) y de Criminalística encontraron una moto cerca de los cadáveres, por lo que se investiga si el vehículo pertenecía a una de las víctimas.
Además, se recogió una decena de casquillos percutidos, presumiblemente calibre 9 milímetros, lo que hace sospechar que los sicarios habrían utilizado varias armas para ejecutar el triple crimen.
Varios moradores del sector, que pidieron no ser identificados por temor a represalias, comentaron que las víctimas presuntamente estaban conversando cuando fueron atacadas. Las autoridades investigan cuántos sujetos participaron en el hecho y en qué vehículo huyeron.
“La balacera fue fuerte y todos nos escondimos en nuestras viviendas. Incluso los locales de la zona rosa cerraron. No sabemos por qué ocurrió este atentado; estamos con miedo y pedimos una intervención militar urgente”, detalló un habitante del sector.
Violencia golpea también al comercio
Carmen Sánchez señaló que, debido a esta masacre, este domingo una decena de locales de comida y de venta de víveres de primera necesidad no abrieron sus puertas.
“Estas muertes nos ahuyentaron a los turistas. No abriré mi restaurante hasta la próxima semana, cuando se calmen las cosas”, recalcó la comerciante de 50 años.
Fiscalía y Policía investigaban en qué sectores del cantón residían las víctimas y a qué se dedicaban. Mientras tanto, los cuerpos fueron retirados de la morgue sin que sus allegados emitieran declaraciones.
Una autoridad del cantón detalló a EXPRESO que los fallecidos no registraban antecedentes penales y que las investigaciones continúan para determinar las causas del triple crimen.
