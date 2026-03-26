Tragedia aérea en Puebloviejo, Los Ríos: identifican a la víctima del choque

Dos avionetas se estrellaron la mañana de este jueves 26 de marzo en una zona rural de la provincia

Una de las avionetas siniestradas cayó sobre una zona de cultivos en Puebloviejo, la mañana de este jueves 26 de marzo.

“Allá se cayó una avioneta, vamos a ayudar; de pronto hay alguien herido”. Con esa urgencia, Luis Bajaña alertó a su hermano tras escuchar un fuerte estruendo la mañana de este jueves 26 de marzo, en el sector Los Balzares, cantón Puebloviejo, en la provincia de Los Ríos.

Sin dudarlo, ambos abordaron una canoa y avanzaron por una zona inundada hasta llegar al sitio del siniestro, donde dos avionetas chocaron. Una de ellas estaba envuelta en llamas y luego quedó reducida a escombros.

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Accidente aéreo en Puebloviejo: ¿quién era la víctima?

Una de las aeronaves siniestradas era piloteada por el capitán Luis Alfonso Cerón Dávila, quien falleció en el lugar tras quedar atrapado en medio del fuego. El impacto y posterior incendio no le dieron oportunidad de escapar, y su cuerpo quedó calcinado entre el fango.

A unos dos kilómetros de distancia, la segunda avioneta involucrada presentaba daños menores. Su piloto logró sobrevivir con laceraciones leves y fue trasladado a una casa de salud en Babahoyo, donde permanece estable, según la Policía Nacional.

El hecho ocurrió alrededor de las 07:22 y generó conmoción entre los habitantes del sector agrícola, donde existen cultivos de arroz y zonas bajas cubiertas de agua. Testigos indicaron que una de las avionetas dio al menos dos vueltas en el aire antes de precipitarse, lo que provocó el deceso.

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Tras el accidente, decenas de moradores se concentraron en el sitio con la esperanza de encontrar más sobrevivientes, aunque solo se confirmó una víctima mortal.

Danny Cabrera, jefe policial del distrito Puebloviejo, señaló que la alerta fue recibida a través del ECU 911, lo que permitió ubicar dos escenas: una con la aeronave completamente incinerada y otra donde se encontró al piloto herido.

Equipos de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos acudieron para atender la emergencia, mientras se coordinaba el levantamiento del cuerpo para su traslado a la morgue.

Accidente aéreo en Puebloviejo: ¿cuáles fueron las causas?

Hasta el momento, las causas del accidente no han sido determinadas. Las autoridades investigan si ambas aeronaves realizaban labores de fumigación de cultivos y desde qué pistas despegaron.

En tanto, la Dirección General de Aviación Civil expresó públicamente sus condolencias a la familia del capitán Cerón Dávila, mientras continúan las pericias para esclarecer este suceso.

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