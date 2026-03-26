Dos avionetas se chocaron en Puebloviejo, Los Ríos: hay un fallecido

El accidente aéreo ocurrió la mañana de este jueves 26 de marzo en esa localidad fluminense

El accidente aéreo en Puebloviejo ocurrió la mañana de este jueves 26 de marzo.

Un accidente entre dos avionetas se registró en el cantón Puebloviejo, en la provincia de Los Ríos, la mañana de este jueves 26 de marzo.

El hecho ocurrió en la localidad rural de Barraganete, en la parroquia San Juan. Los habitantes de la zona se asustaron tras escuchar un fuerte estruendo.

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Alarmados, salieron de sus viviendas y, en cuestión de minutos, observaron cómo una densa columna de humo comenzaba a elevarse desde la zona donde cayeron las aeronaves.

El siniestro fue reportado a los organismos de emergencia, que se movilizaron de inmediato para atender la situación.

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Accidente aéreo en Puebloviejo: Una persona falleció

Según el sistema integrado de seguridad ECU911, la alerta ingresó a las 07:22 a la línea única de emergencias, en la que se indicaba que dos aeronaves ligeras se habrían impactado en el aire, por lo que de inmediato se coordinaron las unidades de rescate.

Las autoridades locales han confirmado la muerte de una persona producto del accidente aéreo, según el ECU911.

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Hasta las 09:00, la identidad de la víctima aún no ha sido establecida. La Policía Nacional reportó un herido, pero continúan las labores de verificación en el sitio del siniestro.

Accidente aéreo en Puebloviejo: ¿qué ocurrió?

Las avionetas aparentemente cumplían con tareas de fumigación, pero hasta ahora se desconoce qué causó el siniestro. En videos compartidos a través de redes sociales se observa los restos de las naves en llamas sobre una zona de cultivos.

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