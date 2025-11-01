Sicariato en Balzar: Dos jóvenes fueron asesinados en una discoteca

Las autoridades identificaron a las víctimas de un triple crimen cometido el 26 de octubre, en el sector de Santa Rita

El ambiente de diversión que se vivía en una fiesta de Halloween se convirtió en un escenario de muerte y terror, luego de que sicarios asesinaron a dos jóvenes en una discoteca.

Ocurrió la noche del viernes 31 de octubre en el centro de diversión nocturna ubicado en Daule y Ayacucho, en Balzar (Guayas).

Las víctimas tenían aproximadamente 20 años. Una de ellas fue identificada como Robert Leónidas Lima Chica, mientras que la otra era una mujer cuya identidad aún era investigada por las autoridades.

Ocurrió a eso de las 02:30, cuando varios sujetos armados ingresaron violentamente al local y dispararon al menos en diez ocasiones contra la pareja.

El crimen ocurrió ante el desconcierto de sus amigos y los demás asistentes.

Miembros de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (Dinased), investigaban también quiénes son los crimenes y qué vehículos utilizaron para escapar.

“Estábamos bailando y tomándonos unas cervezas por el inicio de este último feriado del año y la fiesta de Halloween, cuando de repente llegaron los sujetos armados y comenzaron a disparar. Mi prima y yo estamos vivas de milagro porque nos metimos en el baño del local. No conocemos a los fallecidos”, relató Dayana Pérez, una de las asistentes.

Otro cliente de la discoteca, ubicada en el centro de Balzar, señaló que, al parecer, las víctimas estaban siendo seguidas desde temprano: “Fueron directo a ejecutarlos. Estos crímenes empañaron los cuatro días de asueto. No sabemos cuál fue el motivo de estos asesinatos”.

Los familiares de las víctimas, consternados por el dolor, evitaron dar declaraciones a la prensa.

Identifican a víctimas de triple crimen

Los habitantes de Balzar se encuentran alarmados, pues en solo siete días ya se registran cinco crímenes en esta población. El pasado domingo 26 de octubre, en el sector Santa Rita, tres hombres fueron asesinados con disparos.

Como Bolívar Carreño Párraga, Kelvin Bustamante Morales y Evert Montenegro Montenero fueron identificados los tres hombres que fueron encontrados acribillados junto a una camioneta blanca de cajón de madera, en el recinto Santa Rita, ubicado a 25 minutos de la cabecera cantonal.

Al parecer, cuando los hombres viajaban en el vehículo, fueron víctimas de una emboscada que desató una balacera. El conductor habría intentado esquivar el ataque armado, pero perdió el control del volante y se estrelló contra un árbol. En ese lugar se cometió el crimen.

Mientras tanto, la Fiscalía de Balzar inició de oficio la investigación por este triple asesinato, ya que hasta este sábado 1 de noviembre nadie había presentado una denuncia. Las autoridades presumen que el ataque fue dirigido, por lo que continúan con las indagaciones.

