Asesinato de funcionario municipal: drama y reclamos en sepelio de familia baleada

El sepelio se realizó en Balzar donde amigos y vecinos pidieron justicia por la muerte de la familia. Conoce los detalles

Con alabanzas a Cristo, los evangélicos de Balzar, Guayaquil y otras localidades despidieron a Sixto Vega Arana, a su esposa Maricela Gómez Villegas y a su hija Dayana Vega Gómez, la tarde del viernes 29 de agosto en el cementerio general de Balzar, provincia del Guayas.

Las víctimas fueron asesinadas en la madrugada del jueves dentro de su vivienda, en el sector Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil.

Familia y amigos los recuerdan y piden justicia

En el lugar, amigos de las víctimas pidieron a la Policía y a la Fiscalía que capturen a los asesinos. “Don Sixto siempre ayudaba a la comunidad de nuestro cantón, especialmente en Navidad y fin de año. Por eso nuestro pueblo se ha volcado a despedirlo en su casa eterna. Siempre nos leía la palabra de Cristo y junto a su esposa e hija nos daba buenos consejos”, relató Gloria Castro, habitante del sector Los Palitos.

Narcotráfico en urbanizaciones: capturan a sujeto con 323 kilos de droga en su poder Leer más

Por su parte, Julio Aguilera expresó su preocupación: “En Flor de Bastión, antes del crimen de nuestros amigos, entre lunes y miércoles, una decena de predicadores fueron asaltados. Ya en este sector no se puede vivir. Por eso yo y mi familia decidimos dejar nuestro domicilio y venirnos a un recinto de Balzar. Desde el jueves que asesinaron a la familia Vega Gómez nos trajimos todo; jamás volveremos a la ciudad”, comentó el padre de familia de 60 años, quien residió cuatro décadas en el noroeste de Guayaquil.

Sixto Vega Arana era funcionario del Municipio de Guayaquil. Por ello, representantes de varios cabildos del Guayas llegaron al camposanto balzareño para expresar sus condolencias a los familiares, quienes entre lágrimas y abrazos pedían fortaleza al Creador para sobrellevar la inesperada partida de sus seres queridos, asesinados por negarse a entregar una fuerte suma de dinero.

“El destino los unió hasta la eternidad. Esta familia, cuando se le pedía ayuda económica o social, nunca decía que no. Las buenas personas se van y los malos quedan. Balzar está de luto”, dijo entre lágrimas Glenda Morán, comerciante de la localidad, mientras los ataúdes eran sepultados.

El asesinado fue un funcionario municipal y su familia. ALEX LIMA

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!