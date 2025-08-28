Asesinan a funcionario municipal y su familia en Guayaquil: esto es lo que se sabe

Las víctimas fueron baleadas en el interior de su vivienda. Conoce la hipótesis inicial de la Policía Nacional

Un nuevo hecho de violencia golpea a Guayaquil. La noche del lunes, un funcionario municipal y su familia fueron asesinados dentro de su vivienda en el bloque 5 de Flor de Bastión, al noroeste de la ciudad. El ataque dejó a un niño en la orfandad y generó conmoción en la comunidad.

Lo que se sabe del asesinato a familia

Según testigos, un grupo de hombres armados irrumpió de manera violenta en la casa, cuya fachada estaba decorada con pasajes bíblicos. Los atacantes abrieron fuego en repetidas ocasiones, causando la muerte inmediata de los ocupantes y dejando múltiples impactos de bala tanto en la vivienda como en un vehículo estacionado dentro del predio.

El capitán Jonathan Guamán, jefe policial del distrito Nueva Prosperina —jurisdicción a la que pertenece Flor de Bastión—, indicó que los investigadores manejan como principal hipótesis un intento de extorsión que habría terminado en este triple crimen. “Posiblemente se atribuye a Los Tiguerones este evento violento”, señaló el oficial, refiriéndose a la organización delictiva que estaría detrás del ataque.

Conmoción en la comunidad y reacción de Aquiles Álvarez

Vecinos del sector relataron que el crimen ha dejado un clima de miedo y tristeza en Flor de Bastión. Muchos se mostraron consternados al conocer que las víctimas fueron atacadas en el interior de su propio hogar, un sitio que consideraban seguro frente a la ola de violencia que golpea la ciudad.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, lamentó públicamente lo sucedido. A través de su cuenta de X, expresó: “Hoy amanecimos con una noticia que duele profundamente. Han asesinado a un compañero municipal, un mensajero con más de 20 años de servicio a esta ciudad. A él y a su familia los mataron. Solo quedó con vida un pequeño de un año”.

El burgomaestre anunció que la Empresa Pública de Acción Social y Educación (DASE) asumirá los gastos fúnebres de las víctimas. “No hay palabras para calmar este dolor”, agregó Álvarez, quien se sumó a las voces que exigen mayor acción contra la criminalidad que azota a Guayaquil.

Hoy amanecimos con una noticia que duele profundamente. Han asesinado a un compañero municipal, un mensajero que tenía más de 20 años sirviendo a esta ciudad. A él y a su familia los mataron. Solo quedó con vida un pequeño de un año.

No hay palabras para calmar este dolor, pero…



— Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) August 28, 2025

