Santuario de Vida El Perro Feliz es declarado bosque protector

Son más de 129 hectáreas, en Manabí, que reciben la designación de Bosque y Vegetación Protector

El Gobierno Nacional declara más de 129 hectáreas como nuevo Bosque y Vegetación Protector en Manabí.

El Santuario de Vida El Perro Feliz, situado en la parroquia Leónidas Plaza, del cantón Sucre, de la provincia de Manabí, fue declarado bosque protector, bajo la designación Bosque y Vegetación Protector, hecho por el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE).

El área declarada corresponde a un bosque natural privado que protege 129,87 hectáreas de bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más frágiles y valiosos del planeta. Su zonificación destina más del 88% del territorio a conservación estricta y 13 hectáreas a restauración forestal, fortaleciendo la conectividad ecológica y la recuperación de hábitats clave para la biodiversidad local.

Patente para Casa Beatriz

El Ministerio además entregó la Patente de Funcionamiento del Centro de Conservación y Manejo Ex Situ ‘Casa Beatriz’ a la Fundación Albergue El Perro Feliz. Así, el Mariposario Casa Beatriz se convierte en un símbolo del poder transformador de la conservación, un espacio donde la educación ambiental, la investigación científica y la belleza natural se unen para inspirar el cuidado de la vida en todas sus formas.

Con esta nueva declaratoria, el país aumenta su red nacional de Bosques y Vegetación Protectores, que actualmente suma 174 áreas reconocidas, contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

“Hoy no celebramos simplemente la firma de un acuerdo o la entrega de una patente; celebramos una decisión profunda, una declaración de amor a la vida y una reafirmación del compromiso de El Nuevo Ecuador con la naturaleza y su sostenibilidad”, mencionó la viceministra del MAE, Daniela Limong.

