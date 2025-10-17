Ecuador traslada 1.500 iguanas de Seymour a Santiago para preservar su hábitat

Los ejemplares pasaron de vivir en Seymour a adaptarse a la isla Santiago. El Parque Galápagos busca mejorar sus vidas

Especie. Las iguanas fueron liberadas en la isla Santiago para evitar sobrepoblación en la isla Seymour.

Un total de 1.500 iguanas terrestres fueron reintroducidas a la Isla Santiago, del archipiélago de Galápagos, según informó el Ministerio de Ambiente y Energía.

La cartera de Estado anotó que entre agosto y octubre de 2025, guardaparques de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, con el apoyo de técnicos de Galápagos Conservancy, reintrodujeron las iguanas terrestres (Conolophus subcristatus) a la isla que se convertirá en su hábitat por el resto de su vida.

“Este trabajo refleja la aplicación de ciencia y manejo adaptativo en la conservación, reafirmando el compromiso de Ecuador con la recuperación de sus ecosistemas insulares y la protección de la biodiversidad única de Galápagos”, menciona el comunicado del Ministerio.

Esta acción cumple con el objetivo de brindar a esta especie un mejor desarrollo en sus condiciones de vida, ya que la Isla Seymour, de donde fueron trasladadas, es de menor superficie y cuenta con recursos limitados para su supervivencia futura, indicó.

Apuntó también que la estrategia responde a estrictos parámetros de conservación de las iguanas en el archipiélago.

El proceso se desarroll´ó en tres fases

La reintroducción se desarrolló en tres fases, la última de las cuales culminó el pasado 8 de octubre y todas cumplieron el mismo procedimiento: en la isla Seymour se seleccionaron iguanas en buen estado de salud y con condición corporal adecuada.

Antes de su liberación, pasan entre 15 y 20 días en cuarentena en las áreas de adaptación y cuarentena en las instalaciones del Parque Nacional Galápagos, en la isla Santa Cruz, en donde se evalúa su salud, se registran datos morfométricos, se les implanta un microchip para su monitoreo y se asegura que hayan eliminado semillas ingeridas.

Este protocolo garantiza que lleguen a Santiago en óptimas condiciones y sin riesgos biológicos para el ecosistema.

Una vez cumplido el tiempo establecido para la cuarentena, las iguanas son trasladadas a la isla Santiago vía marítima durante las primeras horas del día para evitar la exposición a altas temperaturas y reducir el riesgo de estrés térmico en los individuos.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, destacó que cuando las iguanas llegan a su destino; y después de un cuidadoso proceso de liberación, deberán buscar sus propios recursos sin recibir alimentación suplementaria, lo que favorece a su proceso de adaptación.

Carlos Ortega, director del Parque Nacional Galápagos, señaló que la reintroducción de iguanas terrestres “no solo devuelve un herbívoro esencial a su hábitat, sino que también contribuye a aliviar la sobrepoblación en Seymour Norte”.

El archipiélago de Galápagos, formado por trece islas, fue declarado en 1978 como Patrimonio Natural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Por su alta biodiversidad, el archipiélago de Galápagos -que tiene especies únicas en el mundo- está considerado como un laboratorio natural que inspiró a Charles Darwin a desarrollar en el siglo XIX su teoría de la evolución y selección natural de las especies.

