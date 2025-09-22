Reimberg: “Hay 15 detenidos y cierres en Imbabura, pero el país sigue trabajando”

El ministro del Interior, John Reimberg, ofreció este lunes 22 de septiembre un balance de la jornada de movilizaciones convocada por la Conaie y organizaciones indígenas y sociales en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. Según dijo, se han registrado cierres de vías en la provincia de Imbabura y hasta el momento 15 personas han sido detenidas por atentar contra miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Reimberg explicó que la mayoría de los cierres han sido protagonizados por grupos de entre 20 y 100 personas, salvo una concentración que superó esa cifra. Sin embargo, aseguró que en varios de estos puntos la fuerza pública ha logrado reabrir las carreteras mediante el diálogo.

“Se les explica que están actuando en contra de la ley, se los escucha, y deciden abrir las vías. Hay mucha mala información circulando, incluso manipulación de dirigentes que les dicen que si no salen a cerrar vías les van a cortar el agua, imponer multas o aplicar justicia indígena. Eso lo estamos investigando”, señaló.

La postura del Gobierno es que no se detenga el país

El ministro también destacó la postura del Gobierno de garantizar el trabajo y la producción en el país. “El Ecuador necesita trabajar. Estamos para permitir que puedan hacerlo libremente, que nadie corte las vías y que todos los ecuatorianos puedan producir”, afirmó. En ese sentido, recordó las conversaciones mantenidas con sectores como el transporte pesado, que —dijo— se encuentra operando con normalidad.

Sobre los reportes de cierres, Reimberg aclaró que las cifras pueden generar confusión: “Cuando se dice que hay 10 o 12 vías cerradas, muchas veces se trata de la misma vía cerrada en distintos tramos”. Añadió que la Policía y las Fuerzas Armadas actúan como bloque, y que en los casos donde no es posible abrir el paso con diálogo, se ejecutan operativos para garantizar la circulación.

Finalmente, el ministro subrayó que la intervención de la fuerza pública no busca represión, sino mantener el orden y la libre movilidad. “Estamos para explicar lo que sucede y por qué hacemos este trabajo. Pero sí, tenemos cerca de 15 personas detenidas porque atentaron contra servidores policiales y militares”, puntualizó.

