Pozo del terror en Esmeraldas: hallan fosa de Los Tiguerones en escuela abandonada

En Esmeraldas, una escuela abandonada era utilizada por Los Tiguerones para desaparecer cuerpos

a Policía Nacional y unidades especiales inspeccionaron la antigua escuela del barrio Vista al Mar, en Esmeraldas, donde se descubrió una cisterna usada presuntamente por Los Tiguerones.

El primer indicio fue el olor. Un aroma extraño comenzó a salir del subsuelo de una antigua escuela abandonada en el barrio Vista al Mar, en la parte alta de Esmeraldas. Los vecinos pensaron que se trataba de un animal muerto, pero la realidad era mucho más grave.

Dentro de una cisterna cubierta de maleza, la Policía Nacional encontró indicios que revelarían un hecho estremecedor: aquel edificio, que alguna vez fue espacio de aprendizaje, habría sido utilizado por el grupo delictivo organizado Los Tiguerones para ocultar delitos violentos.

El hallazgo se produjo el domingo 19 de octubre, luego de una alerta ciudadana. En el sitio —un antiguo centro educativo— operaban presuntamente miembros del grupo liderado por alias “Coqui” y “Caramelo”, según el reporte policial preliminar.

Un pozo convertido en fosa clandestina

El operativo, ejecutado por unidades de la Dinased, el GOE y Criminalística, con apoyo del Cuerpo de Bomberos, permitió recuperar evidencias y restos humanos que confirmarían la existencia de una fosa clandestina en el lugar.

Los equipos ingresaron con sistemas de respiración y cuerdas para extraer los elementos del interior del pozo. El procedimiento duró varias horas y permitió establecer que el lugar habría sido utilizado por el grupo criminal para desaparecer a sus víctimas.

El antiguo centro educativo de Vista al Mar, en Esmeraldas, fue intervenido por la Policía tras el hallazgo de una presunta fosa clandestina vinculada al grupo delictivo Los Tiguerones. expreso

Entre las primeras identificaciones estaría la de un menor de edad reportado como desaparecido el viernes 17 de octubre. De acuerdo con fuentes policiales, el caso del adolescente llevó a descubrir el lugar y destapó una posible red de secuestros y asesinatos en la zona.

Vecinos afirmaron que, durante varias noches, se escuchaban ruidos de motocicletas y voces dentro del terreno, pero nadie se atrevía a acercarse por temor. “Sabíamos que algo pasaba, pero en este barrio nadie pregunta demasiado”, comentó una moradora.

Una escuela convertida en refugio del crimen

El sitio, que antes albergaba a decenas de niños, terminó siendo tomado por el miedo. Sus aulas vacías y paredes cubiertas de grafitis se convirtieron en refugio de bandas. Las autoridades indicaron que Los Tiguerones habrían usado el lugar como punto de reunión y ejecución de sus operaciones.

Los restos fueron trasladados al Centro Forense de Esmeraldas para los análisis de identificación y causas de muerte. La Fiscalía coordina las diligencias con Criminalística para determinar el número de víctimas y el tiempo que permanecieron en el pozo.

Indignación y temor en Vista al Mar

La noticia conmocionó a los vecinos. Decenas de personas llegaron al lugar mientras la Policía acordonaba la zona. Algunos lloraban, otros simplemente observaban en silencio.

“Esto era una escuela, un lugar para los niños… y ahora es un símbolo del miedo”, lamentó uno de los moradores.

El sitio permanece bajo resguardo policial mientras avanzan las investigaciones. Para muchos habitantes, el descubrimiento confirma lo que sospechaban desde hace tiempo: la violencia se ha instalado en su barrio.

Durante años, el pozo del antiguo centro educativo fue una estructura olvidada. Hoy, sus profundidades se han convertido en testimonio de una realidad dolorosa: la presencia del crimen en el corazón de Esmeraldas.

