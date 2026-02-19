Operativo en Ibarra: cae un agente municipal implicado en presunta extorsión

Las detenciones se dieron tras una investigación de la UNASE que reveló intimidaciones y cobros extorsivos a ciudadanos

Dos hombres fueron detenidos en una operación ejecutada por la UNASE.

Dos hombres fueron detenidos en una operación ejecutada por la Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión (UNASE) en varios sectores del distrito Ciudad Blanca, luego de ser identificados como presuntos responsables de una serie de intimidaciones y cobros extorsivos a habitantes de la urbe.

Según información policial, los sospechosos enviaban mensajes y fotografías de contenido amenazante para exigir pagos a sus víctimas. La intervención se produjo tras labores de inteligencia que permitieron ubicar a los involucrados y recopilar los primeros elementos que los vincularían con estos hechos.

Entre los apresados se encuentra un agente de Control Municipal de Ibarra, cuya identidad no fue revelada debido a las investigaciones en curso. El segundo detenido registra antecedentes penales por tráfico ilícito, de acuerdo con las primeras verificaciones realizadas por las autoridades.

Indicios incautados

Durante la operación, los agentes de la UNASE levantaron varios indicios que habrían servido para ejecutar las presuntas extorsiones.

05 terminales móviles

01 comprobante de pago

Ambos sospechosos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para la respectiva audiencia de formulación de cargos, en la que se definirá su situación jurídica y los pasos a seguir dentro del proceso penal.

Las investigaciones continúan para determinar si existen más personas afectadas o si los detenidos operaban dentro de una estructura delictiva más amplia.

