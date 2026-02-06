Secuestrado en Balzar es liberado en Milagro tras rastreo de placas con IA

El vehículo de los sospechosos circuló con adhesivos para evadir los peajes. La Unase ejecutó el operativo en una vivienda

Un hombre que permaneció cuatro días secuestrado fue rescatado en un domicilio del cantón Milagro este jueves 5 de febrero. La Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión (Unase) ejecutó la liberación de la víctima y la detención de los implicados tras recibir la ubicación de un vehículo que circulaba con la identificación adulterada por la red vial del Guayas.

La ruta delictiva por cinco cantones

El operativo se activó luego de que el sistema de monitoreo en los peajes detectara inconsistencias en un automotor que intentó evadir los controles. La víctima había sido reportada como secuestrada en una zona rural del cantón Balzar, al norte de la provincia, e incomunicada hasta su localización en la cabecera cantonal de Milagro.

El seguimiento técnico estableció que los sospechosos utilizaron la red concesionada para trasladar a la víctima. Según los registros de paso analizados por la Dirección de Gestión de Riesgos de la Prefectura del Guayas, el vehículo cubrió una ruta extensa que abarcó los cantones de Palestina, Santa Lucía, Daule, el paso por el Puente Alterno Norte (PAN) y el peaje de Yaguachi, antes de llegar a su destino final en Milagro.

Para evadir la videovigilancia, los secuestradores utilizaron pegatinas sobre las placas y modificaciones en la apariencia del chasis. Sin embargo, el cruce de datos permitió determinar la placa original.

El automotor retenido no era ajeno a los registros delictivos. El análisis de videoanalítica con inteligencia artificial reveló que el mismo vehículo coincidía con reportes de otros actos ilícitos suscitados el pasado 15 de enero en la vía Durán-Boliche. Este antecedente fue clave para que la Unase validara la alerta y procediera con el allanamiento.

Carlos Cuesta, director de Gestión de Riesgos de la entidad provincial, detalló que la capacidad de rastrear la ruta completa facilitó la entrega de "datos precisos a la fuerza pública" para el operativo. Con este caso, suman seis las personas rescatadas mediante el uso de tecnología de vigilancia en las vías concesionadas de la provincia.

