Masacre en Durán: cinco personas fueron asesinadas en un night club

Tiroteo en Durán deja cinco muertos en un night club de la vía Durán-Tambo la noche del viernes; la Policía investiga

Cinco personas fueron asesinadas a tiros dentro de un night club ubicado en la vía Durán-Tambo, en la noche del viernes 30 de enero de 2026. El violento hecho ocurrió alrededor de las 21:00, mientras algunos clientes aún se encontraban dentro del establecimiento.

Detalles del ataque en la vía Durán-Tambo

De acuerdo con información policial, las autoridades se presentaron de inmediato en el lugar tras recibir alertas sobre el tiroteo. En el sitio, la Policía Nacional levantó evidencias y comenzó las investigaciones para determinar las causas y responsables del múltiple asesinato.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran que dos de los cuerpos de las víctimas quedaron sobre un sofá en una de las habitaciones del night club, la cual estaba iluminada con luces de colores. Estas imágenes reflejan la magnitud del hecho y el impacto que tuvo en los presentes.

Policía Nacional investiga el múltiple asesinato

Hasta el cierre de esta nota, la Policía continuaba recabando información y evidencia en el lugar del crimen, mientras la comunidad permanece consternada por este suceso. El ataque ha generado preocupación sobre la seguridad en locales nocturnos de la zona y ha llamado la atención de las autoridades.

