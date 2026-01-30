Expreso
El ataúd fue retirado del agua por la Policía.
El ataúd fue retirado del agua por la Policía.CORTESÍA

¿Un cadáver o una falsa alarma? Lo que reveló la Policía sobre féretro en Guayaquil

La Policía y una experta en Criminología fueron consultadas por este Diario. Moradores de Las Orquídeas están alarmados

Un hecho inusual generó alarma entre los moradores del sector Las Orquídeas, al norte de Guayaquil. La mañana de este viernes 30 de enero de 2026, cerca de las 10:00, habitantes del lugar alertaron a la Policía tras observar un féretro flotando en un canal de agua.

El ataúd, de color café, fue visto por varios vecinos, quienes manifestaron temor al creer que en su interior se encontraba el cuerpo de una persona. La escena provocó susto y preocupación entre los residentes del sector.

El extraño hallazgo se registró la mañana de este viernes 30 de enero
El extraño hallazgo se registró la mañana de este viernes 30 de enero.CORTESÍA

Tras la intervención policial, el coronel Jorge Rodríguez, jefe del distrito Pascuales, informó que al revisar el féretro se confirmó que no contenía un cadáver, sino un muñeco. Asimismo, señaló que en el interior no se halló ningún mensaje ni panfleto.

Hay personas que generan alarma innecesaria, haciendo creer que se trataba de un cuerpo real que era arrastrado por el agua”, indicó el oficial.

El féretro fue retirado del canal por la Policía y el hecho no dejó personas detenidas.

"Actos no deben tomarse a la ligera"

Para la criminóloga Ana Minga, este tipo de actos no deben tomarse a la ligera, ya que podrían estar relacionados con mensajes intimidatorios.

“Esto puede interpretarse como una advertencia dirigida a una persona específica. Podría tratarse de una amenaza, posiblemente vinculada a estructuras delictivas que operan en la zona. En este punto, es necesario prevenir y reforzar la seguridad para evitar hechos violentos. Es un claro aviso, similar a cuando se deja una corona fúnebre”, explicó la experta.

El sector donde se registró el extraño hallazgo pertenece al distrito Pascuales, uno de los más violentos de la Zona 8. Según cifras oficiales, esta jurisdicción acumula al menos 24 muertes violentas, a un día de concluir el primer mes del año.

